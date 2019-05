"El padre estaba nervioso pero se contuvo y siguió todas nuestras indicaciones"

La médica que asistió al padre por teléfono en Tenerife y que le ayudó a que el parto fuera bien nos contaba su experiencia. Se llama Macarena Iglesias y era la primera ocasión en la que hacía frente a este tipo de llamadas.

“Una de las claves”, nos contaba, “es que contábamos con la experiencia anterior del primer parto de la madre y que el padre estaba super colaborador. En todo momento me mantuve atenta a sus preguntas y a la llegada de las asistencias”.

El padre de la criatura estaba nervioso, pero supo mantener la calma y seguir todas las indicaciones. Lo mejor es que el parto no tuvo complicaciones. “Cumplió con todo lo que le dijimos a rajatabla, contándonos por el móvil lo que pasaba, como el primer llanto o el cuidado de intentar mantener el calor asemejando al ámbito uterino”.

Macarena nos contaba que incluso la hija de la pareja estaba colaborando en el parto. “Le escuchábamos de fondo, animando a su padre y avisándole de que se acercaba la ambulancia”.

Es la primera ocasión en la que esta profesional hace frente a una llamada de este tipo y le ha dejado una muy buena sensación. “La sensación muy grata de poder ayudar, aunque sea a través del teléfono. Le transmitía tranquilidad al padre que me decía que estaba muy nervioso. Es un momento inolvidable, la primera teleasistencia que hago de este tipo y no se me va a olvidar”.