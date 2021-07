Oscar Díez: “En 20 días la variante Delta será la mayoritaria en Canarias”

La variante Delta camina sin control en Canarias, y ya supone el 20% del total de casos. Por los micrófonos de COPE Canarias ha pasado Óscar Díez, jefe del servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y codirector del proyecto de secuenciación del virus en Canarias ha alertado de que estos datos se han producido en apenas tres semanas, por lo que es “previsible que a finales del mes de julio o principios de agosto” sea la mayoritaria puesto que es de mucho más fácil transmisión.

Asimismo, ha vuelto a reiterar y a recordar que el hecho de estar vacunado no supone que no se pueda transmitir la enfermedad si no que los efectos “son menos graves” lo que se ve de manera inmediata en la ocupación hospitalaria.

Por otro lado, uno de los mayores expertos que existen en el archipiélago ha respondido a una de las preguntas que muchas personas se hacen, y es que “por el momento las vacunas si hacen frente a las distintas vacunas”.

CRIBADO EN TENERIFE

En el cribado poblacional del coronavirus llevado a cabo este sábado y domingo en las zonas básicas de salud de La Cuesta, San Isidro y Tíncer se han detectado un total de 127 positivos asintomáticos, que ya se encuentran en aislamiento y a los que ya se ha comenzado a hacer el rastreo de sus contactos estrechos, según los protocolos establecidos. A estos cribados participaron 1.730 personas de entre 18 y 45 años adscritos a las dichas zonas básicas de salud. Así, en el Centro de Salud La Cuesta se cribó a 323 personas y se detectaron 18 positivos, en el Centro de Salud de San Isidro al que acudieron 874 personas de Granadilla y San Miguel, se confirmaron 84 positivos, mientras que en el Centro de Salud de Tíncer se realizaron 533 pruebas a personas de Barranco Grande y Tíncer, del que salieron 25 positivos.

Sobre este asunto Díez ha asegurado que se trata de un elemento importante para poder detectar casos entre población asintomática, y que los que han acudido a este cribado son las personas que creían presentar los síntomas más claros.