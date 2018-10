Oltra: "El responsable soy yo"

“El rival no me ha sorprendido, me ha sorprendido el mío. Los pasitos que habíamos dado hacia delante los hemos dado ahora, y bastantes además, hacia atrás”.

“En ningún momento estuvimos metidos en el partido. No supimos leerlo, ni en ataque ni en defensa. El único responsable de lo que ha sucedido soy yo"

“Creo que no supimos leer el partido, para jugar con tres centrales tenemos que cerrar bien y defender juntos, algo que no pasó. Cierto es que tuvimos diez minutos buenos en la segunda parte, pero con el tercer gol volvimos a descolocarnos”.

“Hemos demostrado mucha fragilidad defensiva, nos vamos con cuatro goles en contra y no nos han sacado ninguna cartulina amarilla”.

“Hoy no he visto a la gente que tenía que aparecer. Ahora toca trabajar duro durante la semana y hablar varias cosas. No podemos repetir un partido como el de hoy. Ganar un partido en esta categoría es bastante complicado, y tenemos que ser muy conscientes de ello”.