La odisea de enviar productos desde Canarias

¿Son partidaridas las empresas canarias de venta online son partidarias de que se retome el cobro del IGIC en las compras inferiores a 150 euros? Es una pregunta recurren en los últimos días a raíz de la petición que, en este sentido, ha realizado la Cámara de Comercio de Tenerife.

Algunos negocios Cconsideran que están en desventaja con los de la Península y del extranjero, que están exentos de cobrar este impuesto, lo que carga al comercio local. Es el caso de Mandátelo.com. Su gerente, Ruymán Jorge, se pregunta por qué una tienda canaria tiene que pagar IGIC al vender entre islas y no un gigante como AliExpress. "Las tiendas físicas están completamente desprotegidas, no es normal que un producto que puedas comprar en la Península entre sin DUA ni otros impuestos, y otro producto que compres en Lanzarote te cobre el IGIC", señala en una entrevista en La Mañana en Canarias.

Asegura estar "completamente desprotegidos" y no solo por la diferencia del 7 % del IGIC, ya que los productos de plataformas AliExpress "entran sin certificación, mientras que todos los productos que importamos tienen que cumplir la normativa".

Por su parte, el gerente de Canarias Multináutica, Emérito Rodríguez, pone el foco en la eliminación del DUA (Documento Único Administrativo) "para todos" y que se pueda mandar "un producto desde Canarias igual que lo hace uno desde la Península a Francia sin el DUA, no que tarde cuatro días para salir; ese es el gran problema que tenemos aquí, la tardanza en el envío de nuestros productos".

También incide en esto Luis Díaz, gerente de Targa73. "El gran problema es el envío, que los que tienen ya referencia aduanera no deberían pasar inspección fiscal, pero en Madrid sí lo hacen, no se fían de lo que mandamos", señala, añadiendo que tiene pedidos "que llegan en siete días y otros que han tardado un mes, porque la Aduana lo deja allí, me han dicho que lo tienen que hacer uno a uno, a mano, y no lo entiendo".

En general, el problema radica en el DUA, que eleva el precio final del producto al cliente, a veces, casi al triple de su valor.