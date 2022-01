El obispo de Tenerife pide perdón al colectivo LGTBI

El obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, ha emitido este viernes un comunicado sobre las declaraciones que realizó a un programa de la Televisión Canaria.

"En primer lugar, pido perdón a cuantos haya podido ofender con mis palabras, de manera especial a las personas LGTBI, a quienes expreso mi respeto y consideración. He de reconocer que no estuve acertado al responder a algunas cuestiones que requieren una más detenida reflexión y explicación. No quise fomentar la discriminación, ni comparar la homosexualidad con el alcoholismo ni con cualquier otra realidad", ha señalado el prelado.

"Lamento haber inducido a confusión y causado dolor. Como obispo, reitero mi adhesión a las enseñanzas de la Iglesia y mi voluntad de transmitirlas fielmente. Asimismo, manifiesto mi comunión con el Papa Francisco y su magisterio", ha subrayado Bernardo Álvarez en el texto distribuido a los medios de comunicación.