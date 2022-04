Nueve días después, la logística de aplicar el descuento en las gasolineras sigue dando problemas

Nueve días después de la entrada en vigor del descuento de 20 céntimos por litro de carburante en las gasolineras, sigue habiendo opiniones encontradas sobre este asunto. El criterio generalizado es la de valorar positivamente la medida, pero no la forma de ejecutarla, con una operativa y una casuística que han producido multitud de quebraderos de cabeza a los empresarios de las estaciones de servicio.

Fidel Labrador, propietario de dos gasolineras en La Orotava y Puerto de la Cruz, mantiene que ha sido una medida “acertada porque las ventas se han mantenido, y en algunos casos aumentado”, pero “lo que no ha sido acertado es la forma de aplicarla, que ha sido muy engorrosa y poco clara”.

El empresario insiste en que “sigo manteniendo lo que dije el primer día, tenían que habernos buscado una fórmula mucho más cómoda para nosotros, porque esto nos ha generado mucho más trabajo, mucho más lío y un gasto mayor en informáticos y en aumentar plantilla en general, y también mucho más clara para el cliente”.

En cualquier caso, reconoce que “los clientes lo han aprovechado y han acudido en masa, y hemos tenido mucho trabajo, y la realidad es que las bonificaciones que se aplican la gente las agradece”.

Nueve días después, Labrador afirma que “aunque ha decaído un poco con respecto al primer día, la gente sigue acudiendo en masa. Además controlan muy bien el precio, y el cliente sabe por dónde moverse, y por qué estaciones ir”.

Lo que sí se ha notado es un cambio de hábitos de los clientes a la hora de elegir las cantidades, ya que “una mayoría de los clientes llena ahora el depósito, o ponen 40 o 50 euros, cuando antes lo habitual era poner 10 o 20”. En definitiva, “la gente echa más cantidad para no ir con tanta frecuencia a la estación y así tiene que ir menos veces”.

En cuanto a la operativa, el empresario reconoce que “ha sido un caos, porque hay que poner los precios en el surtidor, después hacer los cambios informáticos en caja, y poner el ticket con el nuevo precio con descuento para que no llegue a confusión, y eso hace que vayamos con miedo de no equivocarnos para que no haya problemas”.