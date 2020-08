Con cada semana que pasa la preocupación de padres, madres y profesores aumenta ante la falta de protocolos concretos para la vuelta a las aulas. Sin embargo, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, señalaba en los micrófonos de COPE Canarias que se ha estado trabajando duramente meses para que todo esté listo, y aunque entiende la preocupación de los progenitores, defiende que la vuelta a las aulas es segura. Es más, Armas indica que de no serlo “le diría a mi hija que no mandase a mi nieto al centro”, aunque eso sí, reconoce que “la seguridad al 100% no existe nunca, ni en las aulas ni en ningún lugar”.

En concreto en cuanto a las medidas a seguir en los centros, Canarias ha tenido que adapatarse a lo exigido por el Ministerio de Educación y las mascarillas pasaran a ser obligatorias en las aulas para los alumnos mayores de seis años. Por otro lado, se mantienen las entradas y salidas del centro de manera escalonada. Asimismo, se ha descartado utilizar otras instalaciones -se valoró usar centros de vecinos o bibliotecas municipales- debido al elevado numero de espacios que serían necesarios, aunque Armas ha querido agradecer la predisposición de la FECAM.

Otra de las cuestiones que se han abordado es que se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado y al personal de forma previa al inicio de la jornada. En caso de que la toma de temperatura se realice en el centro educativo, éste dispondrá la forma de llevarlo a cabo evitando en todo caso aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia mínima interpersonal. En relación a los profesores no descarta del todo el que se puedan realizar controles aleatorios -PCR- en determinados centros, aunque de momento no se ha optado por ello.

REFUERZO EN LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES

Armas ha expuesto que en Canarias se mantendrán las ayudas a alumnado de cuota cero, a través de la recarga de las tarjetas monedero en el caso de que el servicio de comedor tuviera que ser suspendido por razones de seguridad ante la evolución de la pandemia.

También ha destacado que está previsto el establecimiento de canales de comunicación para la formación e información de las familias, mediante la distribución de guías de actuación frente al virus, la oferta de tutoriales online y la realización de una programación especial en la Televisión Autonómica.

En cuanto al transporte escolar, precisa que se trata de 137 rutas y que se va a reunir hoy viernes con los responsables, pero que “si las dos partes quieren siempre se pueden alcanzar acuerdos”. Eso sí precisa que no ha entendido alguna de las declaraciones del responsable de la asociación que agrupa a los transportistas, puesto que conocen el protocolo que debe seguir cualquier ente público cuando haya que realizar un gasto plurianual.