La nueva estafa de paquetería: "No digas nada a tu jefe, es muy grave y tienes que ingresar el dinero"

Agentes de la Policía Nacional han detectado un tipo de estafa, realizada a establecimientos comerciales, mediante llamadas telefónicas simulando ser jefes de empresas de envío de paquetería.

A través de las denuncias presentadas durante los últimos meses, se ha detectado un aumento de estafas, y tentativa de éstas, mediante llamadas telefónicas.

Los autores, en su casi totalidad, son personas con acento sudamericano, que simulando ser jefes de empresas de envío de paquetería, solicitan ingresos de importantes cantidades de dinero, para llevar a cabo la entrega de paquetes o pedidos supuestamente realizados por los responsables de los establecimientos a estafar, y todo ello mediante llamada telefónica. En esa llamada utilizan técnicas que dan visos de veracidad a lo que comunican y convencen al interlocutor para que realice los ingresos de distintas cantidades de dinero en cuentas bancarias o a través de aplicaciones de móvil.

MODUS OPERANDI

Los autores, indagan en internet o mediante llamadas de teléfono, para averiguar los datos de los propietarios o de las personas que trabajan en los establecimientos a estafar, para así saber quiénes son los responsables y cuáles los empleados.

Una vez consiguen los datos de las personas que trabajan en los comercios, se ponen en contacto con el establecimiento a estafar, según quién recoga la llamada y previemente a cometer la estafa, realizan una serie de preguntas al interlocutor y dependiendo de las respuestas enfocan la conversación para convencer al mismo de que realice los ingresos, bajo la amenaza de que devolverán el paquete de gran importancia y valor para el establecimiento, que generará gastos considerables de almacenaje, entre otras.

Todo ello lo realizan entreteniendo al interlocutor sin que cuelgue el teléfono y así evitando la posibilidad de que el mismo pueda realizar la consulta a responsable, u otros empleados. No dudadan en amenazar a quien está al teléfono con cualqier tipo de cuestión que pudiera ser creíble, para que realice el ingreso de la cantidad de dinero solicitada, ya sea mediante una aplicación en su teléfono móvil o mediante una importante empresa de envío de dinero.

Como medida preventiva, y para evitar ser víctima de la descrita estafa, se recomienda estar atento para identificar la verosimilitud de la solicitud que nos están realizando, nadie legal dirá; "no digas nada a tu jefe, socio o empleado, es muy grave y tienes que ingresar el dinero ya, etc.." ese apremio es algo que resulta muy sospechoso. Cualquier petición realizada por personas desconocidas en cuanto a envío de dinero, contrastar con el responsable o administrador del establecimiento, así como con cualquier otra persona que pudiera tener conocimiento del posible pedido. No proporcionar datos de carácter personal, así como del comercio, a terceras personas o interlocutores.