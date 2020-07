“Nosotros no vamos a rectificar: te garantizo que Carlos Tarife tiene palabra”

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Carlos Tarife, a ratificado las palabras del presidente insular de su partido Manuel Domínguez, en las que afirmaba que no van a dar marcha atrás en la moción de censura presentada en el consistorio capitalino, ni aunque llegue una orden desde la dirección nacional de los populares.

En declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, Tarife fue concluyente al afirmar que “Manolo Domínguez como presidente insular ha dicho claramente que aunque llegue una orden de Madrid, que no va a llegar, pero aunque llegue, nosotros no vamos a rectificar: los tres concejales hemos firmado no solo un acuerdo programático, sino la moción de censura”.

El portavoz popular quiso enfatizar que “en el caso de que se produzca, ya te digo que no tendría ningún sentido esa contraorden. Nosotros hemos hecho lo que se nos ha ordenado, y el Partido Popular es un partido serio y lo que no vamos a hacer es situar a Ciudadanos en Santa Cruz como lo ha hecho su partido a nivel nacional”.

Insistido sobre si esta postura de los populares tinerfeños, podría costarles una expulsión de su partido y la condición de tránsfuga en caso de una orden en contrario de Madrid, Tarife insistió que “yo no estoy en un partido político para que me den ordenes distintas en menos de 15 días .En el caso de eso ocurriera, yo estoy de forma voluntaria en un partido político, pero lo que sí seré siempre es Carlos Tarife, y una persona como Carlos Tarife lo que sí te puedo garantizar es que tiene palabra no solo cuando llega a un acuerdo de viva voz, sino cuando lo firma y yo he firmado ese acuerdo y te aseguro que mis compañeros piensan como yo, así que el señor José Ángel Martin que se deje de pensar en operaciones extrañas, donde por cierto se mantendrían en un gobierno con un tránsfuga”.