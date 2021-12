Nochebuena en una caravana: los evacuados del volcán brindan por el final de la erupción

Alrededor de una veintena de familias llevan tres meses viviendo en sus caravanas tras perder sus viviendas o ser desalojados por la erupción del volcán de La Palma. El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane les ha suministrado agua y luz para que puedan estar lo más cómodos posibles en la urbanización de El Jable, cerca del casco del municipio.

Allí viven desde hace varias semanas Ricardo junto a su mujer, su hijo de 6 años y sus dos perros. Asegura que no se pueden quejar porque ellos no han perdido su casa. Ubicada en La Bombilla, en la costa sur de Tazacorte, no pueden acceder a ella y parece que tardarán en poder hacerlo debido a la alta concentración de gases nocivos.

Esta Nochebuena la pasarán, como suelen hacer todos los años, en la casa de sus padres, en el casco de Los Llanos. "Siempre la pasamos con ellos y este año no va a ser menos", señala en COPE Canarias. Brindarán, como miles de palmeros, por el final de la erupción, que quedará certificada este 25 de diciembre en el Pevolca.

Vivir en una caravana no ha sido fácil, pero han sabido lidiar con ello. "Se ha llorado mucho y no queda poco por llorar; ver cómo está la casa es triste, pero por lo menos la tenemos", relata Ricardo. En su hogar provisional han tenido también que intentar que su hijo no se vea afectado demasiado por lo que está pasando: "Él cree que estamos de acampada y es el mejor que lo lleva; en el colegio le han explicado lo que está pasando de la mejor manera para que lo pueda entender y nosotros lo llevamos los fines de semana a casa de los abuelos para que no esté siempre en la caravana".

Por el momento, Ricardo y su familia no se plantean pedir a la Administración una casa de alquiler. Seguirán en la caravana porque "no hay casa para tanta gente y nosotros conservamos la nuestra". Ven difícil regresar a corto plazo a La Bombilla, al menos, mientras no esté construida la nueva carretera de conexión con el norte de las coladas, porque ir por Fuencaliente "supone dar un rodeo grande, y cuando tienes un niño pequeño no puedes arriesgarte a estar tan lejos".

Esta noche, aunque sea diferente, podrán al menos festejar que el volcán ha dejado de hacer daño a la isla de La Palma.