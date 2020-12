Nochebuena con restricciones máximas en Tenerife

La Consejería de Sanidad ha recordado este jueves la importancia de extremar las precauciones en los encuentros sociales y familiares de estos días para evitar la posibilidad de transmisión de la COVID-19.

Lo idóneo es celebrar las comidas al aire libre o en zonas bien ventiladas. Además, se recomienda reunirse con el mismo grupo burbuja de contactos, de modo que se reduzcan las posibilidades de contagio.

También es fundamental mantener la distancia siempre, incluso en la mesa durante el almuerzo o cena, retirando la mascarilla solo en el momento de comer y beber, ya que el mayor riesgo se produce cuando las personas se encuentran desprotegidas por lo que es imprescindible evitar al máximo esas exposiciones sin mascarilla.

Otras recomendaciones son saludarse sin contacto físico, por tanto, sin besos ni abrazos; guardar la separación en la mesa entre no convivientes, por ejemplo incluyendo una silla libre; realizar una adecuada higiene de manos, para lo que puede ser útil poner el gel hidroalcohólico en la mesa; no compartir utensilios, ni picar del mismo plato y también es aconsejable marcar las copas para que no haya posibilidad de confusión.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la comida debe ser servida siempre por la misma persona para limitar el movimiento alrededor de la mesa; brindar sin chocar las copas, y reducir el tiempo de sobremesa para reducir el riesgo de transmisión del coronavirus.

También se recomienda que en el caso de que varios familiares sean cuidadores de una persona vulnerable no coincidan todos en la misma celebración, puesto que si fuera necesario instaurar una cuarentena no estarían todos afectados.

La Consejería de Sanidad también ha subrayado que continúan activas las medidas restrictivas para frenar la expansión del coronavirus en Tenerife.

Entre otras cosas, se encuentra limitada la libertad de circulación de las personas en horario nocturno de las 22.00 a las 06.00 todos los días, excepto para Nochebuena, que se retrasa hasta las 00.30, y para Nochevieja, que se retrasa hasta la 01.00, exclusivamente para el retorno al domicilio habitual.

En la hostelería y restauración, las zonas interiores estarán cerradas, con una distancia de al menos 2 metros entre sillas de mesas colindantes y con una ocupación máxima por mesa de 4 personas.

También está prohibido el consumo en barra, el servicio de bufé o autoservicio y el aforo máximo en estas zonas interiores será del 33%. Se permite el servicio de recogida de comidas y bebidas en el propio local y el envío a domicilio, con la limitación horaria indicada anteriormente.

Finalmente, en los espacios al aire libre está prohibido el consumo en barra, el servicio de bufé o autoservicio y fumar, y no se puede superar el 50% del aforo autorizado, manteniendo la distancia de al menos 2 metros entre sillas de mesas colindantes y con una ocupación máxima por mesa de 4 personas.