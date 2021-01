Nielsen Restaurante: calidad e innovación en el centro de la capital tinerfeña

Es uno de los resturantes con mayor solera de todos los que existen en Santa Cruz de Tenerife, y por los micrófonos de COPE Canarias, ha pasado su responsable, Danny Nielsen, quien ha lamentado que las restricciones por las que atraviesa la isla impidan a muchos disfrutar de los cortes de la mejor carne, las de la marca EGATESA.

PRODUCTOS DE EGATESA

Una de las características más importantes de este restaurante es la constante innovación, así apunta Nielsen, han incorporado nuevos productos de la mano de EGATESA como es la cecina, algo poco habitual en las Islas que les ha permitido hacer unas croquetas espectaculares, ya que apuntan que cortan el producto en “dados muy pequeñas y se emulsión con leche”, lo que permite darles una textura distinta. Eso sí, a Nielsen le ha costado elegir alguna corte, aunque cree que cualquiera de la firma que dirige Juan Pelayo es perfecta.

En cualquier caso, apunta que para un día como el de hoy, se decanta por algún chuletón distinto, que permita disfrutar del momento, como el weygand puesto que esta pieza de carne tiene una grasa infiltrada buenísima, aunque eso sí, deberá existir acuerdo entre los comensales puesto que se deben de compartir.

Por último, Nielsen ha dado algunas claves acerca de cómo poder preparar el que se considera uno de los platos estrellas de este restaurante, y que requiere de cierta “maña”.

LEYENDAS SOBRE EL SOLOMILLO WELLINGTON

A pesar de su nombre y de las leyendas gastronómicas, el solomillo al estilo Wellington no tiene nada que ver con Arthur Wellesley, duque de Wellington, pero sí con la tradición europea de asar carnes en una costra de masa para que resultaran más tiernas. Si esta receta recibió su nombre en honor al militar británico o no, aún no está claro, pero sí se sabe que apareció publicada por primera vez en Estados Unidos en torno a 1940. Allí hizo furor en los años 60 de la mano del chef de los Kennedy en la Casa Blanca, René Verdon, y pronto se convirtió en el oscuro objeto de deseo de cualquier ama de casa con ínfulas culinarias.