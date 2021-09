Nemesio Pérez: “Por supuesto que habrá una erupción en La Palma, la pregunta es cuándo va a ocurrir”

El coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias Nemesio Pérez no ha dudado en afirmar hoy en La mañana de COPE Tenerife que “por supuesto” que habrá una erupción en la isla de La Palma. El experto vulcanólogo, en un alarde de sinceridad, ha reconocido que “la pregunta no es si va a haber o no una erupción en Cumbre Vieja, la pregunta es cuándo va a ocurrir”

Pérez recurrió a una metáfora para insistir en el argumento, explicando que “hablar de una erupción volcánica en Cumbre Vieja es como decir si yo tengo una panadería y no vendo panes. Pues claro que vendo panes.”

En cuanto a la magnitud esperada, el científico apuntó que “nos podríamos jugar al póker que debiera ser una erupción con un bajo índice de explosividad como son todas las que se han producido en Canarias. El índice de explosividad volcánica se mide de 0 a 8, y en La Palma nunca hemos pasado de 3”.

El científico del INVOLCAN quiso explicar en palabras llanas el por qué de este fenómeno: “El magma se alimenta del manto superior, y la realidad es que ya se generó una intrusión magmática en octubre de 2017, con un magma que se almacenó a 20 o 30 km de profundidad, y partir de ahí hemos tenido nueve más. El problema es que el magma tiene una densidad más baja que las rocas con lo que tiende a salir hacia arriba. La diferencia en este enjambre es que el foco de la sismicidad está ahora entre 10 y 12 kilómetros de profundidad, cuando en los anteriores estaba a unos 20 o 30 kilómetros de profundidad y ahí está ‘dale que te pego’”.

“En consecuencia”, prosiguió Pérez, “solicitamos al PEVOLCA que eleve el nivel de alerta, por esta razón y por otras tres más: el número de eventos sísmicos registrados en este enjambre es muy superior al de los anteriores, la magnitud máxima de los eventos sísmicos también es mayor, y por último ha habido eventos sísmicos de este enjambre que la gente los siente”.

En cuanto a si este fenómeno puede afectar a Tenerife o al Teide, Nemesio Perez fue claro, afirmando que “lo ocurrido en La Palma no tiene una afección, ningún efecto al resto de las islas, en todo caso una erupción de este tipo bien gestionada es un atractivo turístico, como ha ocurrido en Islandia. Pensar en el Teide es pura ciencia ficción”.