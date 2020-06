"Necesitamos prolongar los ERTE porque en los hoteles hay más empleados que clientes"

El sector turístico espera que las negociaciones del Gobierno central y los agentes sociales para aprobar la prolongación de los ERTE concluyan con éxito porque esta medida es imprescindible para garantizar el futuro de miles de empresas del archipiélago.

El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Ucelay, ha reiterado en Mediodía COPE que la ampliación de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal es la única medida que permitirá salvaguardar el empleo. "Urge flexibilizar los ERTE parciales y los de fuerza mayor, ya que ahora mismo hay más empleados que clientes en los hoteles, apartahoteles y restaurantes que han podido abrir. Por eso, seguimos planteando la renovación de los expedientes para todas las empresas que no han retomado su actividad después del estado de alarma y para aquellas que están trabajando con una demanda muy baja", ha precisado.

En esta línea, el representante de la patronal ha subrayado que las previsiones para la temporada de verano no invitan al optimismo.

"Muchos establecimientos con plantillas adaptadas a un 90 por ciento de ocupación tendrán un 20 por ciento. A esto se añade la incertidumbre de no saber si el cliente viene o no, porque el mercado local solo está reservando los fines de semana, el nacional prefiere la costa mediterránea y el turismo internacional continúa muy limitado por las aerolíneas que no aumentarán las conexiones hasta la segunda quincena de julio", ha concluido.

TASAS DE PARO NUNCA VISTAS

El presidente de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, también ha insistido hoy en la necesidad de garantizar el mantenimiento de los ERTE, ya que el desempleo puede alcanzar al 50 por ciento de la población de las islas si no se llega a un acuerdo.

"Había más de 261.000 parados en mayo. Si no se renuevan de manera inmediata los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, tendremos unas tasas de paro nunca vistas en la historia democrática de Canarias", ha afirmado en La Mañana en Canarias.

En el mismo sentido se ha pronunciado la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, que ha enviado escritos a cinco ministros del Gobierno central solicitando la extensión de los ERTE del sector turístico hasta finales de 2020 e incluso hasta principios de 2021 para evitar las consecuencias de un paro potencial que podría quebrar la economía del archipiélago.