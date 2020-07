“Es necesario tomar más medidas de apoyo al sector turístico"

El presidente de la confederación de Hoteles y Alojamientos turísticos y de ASHOTEL, Jorge Marichal, se muestra moderadamente optimista acerca de la situación por la que atraviesa el principal motor económico del país, que sin duda “es mejor que hace tres meses, donde nadie creía que se podría abrir en verano”, pero que sin duda continúa la mejora.

En todo caso, y preguntado por el caso relatado por un oyente en los micrófonos de COPE Canarias, en el que contaba como viniendo de un vuelo de Holanda, no hubo control, y los pasajeros se quitaban la mascarilla dentro del avión, asegura Marichal que esa situación debe preocupar a los responsables de esos vuelos.

En relación al bono italiano, donde el Estado ha dado a cada ciudadano 500 euros para gastar en el sector turístico este verano, indica que es una buena medida, pero que apuesta por otras medidas de alivio fiscal, como una “deducción fiscal”.

Otro de las asuntos en los que se ha centrado la actualidad del sector, es la petición de la patronal de retrasar el apunto salarial previsto en el convenio sectorial -en concreto dos puntos y medio- a lo que Marichal indica que es imprescindible que todos vayan en la misma dirección, y que se no se posponga esa subida.

El documento presentado por los sindicatos propone, a cambio de aceptar el aplazamiento solicitado por la patronal hasta enero de 2021, aumentar en un 0,5% dicho incremento y que las empresas hoteleras asuman el compromiso de no realizar despidos colectivos ni por causas objetivas durante 2020 y 2021. Estas condiciones están alejadas de la realidad, según Ashotel, y no se corresponden con la responsabilidad empresarios y representantes de los trabajadores deben mostrar en las circunstancias actuales. Las empresas tienen que tomar decisiones día a día para poder asegurar su viabilidad, por lo que asumir compromisos en estos momentos para los próximos dos años es no comprender la dificultad por la que atraviesa el sector.

AEROLÍNEA

Sin embargo, otra de las tradicionales preocupaciones de la patronal -ha sido y sigue siendo- constituyó este viernes ante notario en la capital tinerfeña la Sociedad Limitada que será la base de la futura aerolínea creada con capital de varios empresarios hoteleros canarios.

Este primer paso que da inicio a la creación de esta compañía con vocación de turoperador, un proyecto que viene defendiendo Ashotel desde hace más de cinco años.

La aprobación de la constitución de la SL en la última Asamblea de la asociación hotelera, el pasado 24 de junio, dio impulso definitivo a la creación del instrumento que creará en los próximos meses la citada aerolínea, de capital hotelero tinerfeño en un principio, pero que está abierta en un futuro a otras participaciones.

El proyecto cuenta con el asesoramiento aeronáutico de una empresa solvente como One Airways, nacida en Santa Cruz de Tenerife en 2009, de capital 100% canario y que será el operador aéreo de las rutas que se proyecten, así como con el apoyo de varias administraciones públicas canarias.