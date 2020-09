“Nadie del IASS me ha llamado para decirme cómo y por qué murió mi madre"

Consuelo tenía 63 años cuando el pasado 23 de mayo, por causas que aún se desconocen se cayó y se partió la cadera, a pesar de llevar dos años en una cama sin poder moverse. Su hijo Isaac Braul ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias y critica que cuatro meses después del fallecimiento de su madre, nadie del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), perteneciente al Cabildo de Tenerife, le haya llamado para saber “cómo se les murió mi madre, ya que ella no se podía mover y a alguien se le cayó”. La información fue adelantada por el Diario de Avisos, aunque Braul remarca que quiere que todo el mundo conozca lo que ocurrió a su madre.

La familia ha relatado una serie de incongruencias -hablan de falsedad en el parte de caída- porque según su hijo, la mujer se cayó el día 23 de mayo y no el día 25 como defiende el IASS. No osbtante, a pesar de la gravedad de la caída, los responsables del centro solo la llevaron al Hospital Universitario de Canarias el día 28 de mayo, cuando es informada su familia. Este es uno de los puntos más criticados por Braul, quien no entiende que no se les llamase desde la Gerencia del centro para comunicarles esto, puesto que de haberle avisado “habría ido inmediatamente con una ambulancia, mi madre tenía una osteoporosis, y sabía que estaba grave”. La autopsia, realizada por el Instituto de Medicina Legal de la capital tinerfeña, confirmó que el fallecimiento de Consuelo tuvo un origen violento, como es la caída.

Además, no entienden como a pesar de pasar cuatro meses desde los hechos, aún no conocen la causa exacta por la que falleció la mujer, puesto que el único que les ha llamado ha sido un médico, para decirle que es posible que “se le cayera a un enfermero”.

EL IASS SE DEFIENDE

Si una de las principales críticas de la familia es la falta de respuestas por parte del IASS, la consejera responsable del área, Marian Franquet, quiso puntualizar algunas cuestiones, aludiendo precisamente a la comunicación continúa con la familia. Franquet insiste en que se han mantenido en "contacto permanente" con la dirección del centro y la familia de la fallecida, a la que ha trasladado toda la documentación solicitada, además del historial clínico de la paciente.

Así, ha comentado que la colaboración del centro sociosanitario con la familia, con quien se solidarizan y transmiten sus "más sinceras condolencias", ha sido "clara y transparente", facilitando toda la información requerida.