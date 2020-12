¿Se multa menos en Tenerife que en Gran Canaria por el coronavirus?

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no encuentra una respuesta certera al aumento de los contagios en Tenerife a pesar de las sucesivas medidas restrictivas que se llevan aplicando desde finales de septiembre.

No hay explicación lo suficientemente consistente, más allá de que la gran mayoría de brotes están relacionados con reuniones en el ámbito familiar y social. En una entrevista concedida a COPE Canarias, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha insistido en la necesidad de vigilar esos encuentros, pero señala que la Dirección General de Salud Pública no les ha transmitido "que haya una fuente clara; no responde a un patrón concreto a diferentes actuaciones ni a nada diferente".

No obstante, Domínguez sí ha dejado entrever una posible explicación a la elevada cifra de positivos por coronavirus en Tenerife, aunque sin decirlo explícitamente: "Quizás sea por el número de sanciones; no es el mismo en Tenerife que en Gran Canaria e igual hay que hacer un esfuerzo mayor". El director del SCS ha recordado que Gran Canaria ya tuvo altos índices de contagios en verano y se pudo revertir la situación, por lo que está "convencido de que se tomarán también en Tenerife".

En todo caso, ha resaltado la colaboración "diaria y efectiva" del Cabildo y de los ayuntamientos de la isla para la vigilancia en el cumplimiento de las restricciones, dejando claro que los datos de la pandemia en Tenerife "no son por la dimensión de los recursos puestos y por el trabajo que se realiza".

Aunque se ha mostrado seguro de que "el toque de queda va a ayudar mucho, porque este virus solo se para sin contacto social y sin movilidad", ha advertido de que al Gobierno de Canarias no le va a "temblar la mano" en la toma de nuevas decisiones si son necesarias, "tanto en Tenerife como en el resto de las islas", pero ha explicado que es necesario "conciliar todo", la salud con la economía.

"Ya hay sobre la mesa medidas que tenemos que evaluar y hay margen dentro de las que ya se ha tomado para hacer restricciones en muchos ámbitos, y van en el sentido de las que se han ido dictando en otros territorios del Estado", ha adelantado Conrado Domínguez, sin nombrar, en todo caso, que se refiere a un cierre de la hostelería, como sí dijo el jueves el portavoz del Gobierno, Julio Pérez.