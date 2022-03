Mujeres que rompen techos de cristal

En el foro, presentado por el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, y conducido por la periodista Marta Modino, participaron la fiscal de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, Jezabel Criado Gutiérrez, la filóloga y académica de la RAE, Dolores Corbella Díaz, la jefa de Protección Civil y Atención a las Emergencias del Gobierno de Canarias y directora del Puesto de Mando Avanzado durante la erupción de Cumbre Vieja, Montserrat Román Casamartina, y la directora gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, Natacha Sujanani Afonso.

En este “día especial para el Parlamento”, explicó Matos, “hay que recordar que cuando avanzan las libertades y derechos de un colectivo, avanza toda la sociedad”. Subrayó que así la democracia “se hace más fuerte, se consolida de manera más robusta, más sólida”.

El presidente recordó que este foro se celebra “en una semana en que seguimos reivindicando la igualdad, una lucha que es de todos y todas, porque en democracia, ninguna libertad puede darse por consolidada. Esa lucha está hoy en riesgo serio de una regresión, regresión que es también de nuestra democracia”.

Techos de hormigón

En su intervención, Jezabel Criado afirmó que aún hoy “hay hombres en mi profesión que se refieren a mí como “bonita" o “preciosa”, lo que representa una falta de respeto, algo muy poco sutil que se da de manera constante”. También Dolores Corbella habló de esos "techos de hormigón” que impiden el ascenso laboral. “Al principio fue muy duro ser mujer en un mundo liderado por hombres. Querían que trabajaras “para” y no “con””. Hay que recordar que Corbella, primera canaria académica de la RAE, consiguió la cátedra con 37 años.

“En mi maternidad no tuve baja maternal, y no hablo del siglo XIX, sino de los años 90. Esto va cambiando, pero muy lentamente. Tuve la suerte de ser una catedrática muy joven y eso me permitió seguir trabajando hasta que el hecho de que una mujer llegue a un determinado puesto sea la normalidad. No obstante, no hay que dormirse, porque en cualquier lado surge una traba por ser mujer”, expresó.

Por su parte, Natacha Sujanani contó que durante su maternidad sufrió “comentarios despectivos, a mí culpabilizándome por salir a trabajar y al padre tachándolo de calzonazos por decidir quedarse en casa cuidando de nuestro hijo”. “Las mujeres hemos tenido que hacer mucho ruido y dar a veces un puñetazo sobre la mesa. Mi profesión está cada vez más feminizada, pero en la profesión médica hay una gran preponderancia de hombres. Ese rol ha hecho replantearse el sistema sanitario. Aún nos queda mucho por caminar”.

Sujanani indicó que en momentos complicados, “cuando un varón de responsabilidad llama la atención sobre la gravedad de una situación, se le escucha. Si es una mujer, hay condescendencia, una falta de respeto absoluta”.

Por último, Montse Román señaló que en la emergencia por el volcán de La Palma, dos mujeres han liderado el puesto de mando avanzado, cuando los mandos superiores suelen ser hombres. "Estamos ante un liderazgo con más trabajo en equipo”, dijo, y consideró necesario que haya mujeres en el diseño de políticas públicas "porque nuestra percepción es muy diferente”. Román destacó que durante mucho tiempo ha “desarrollado una parte masculinizada del carácter pensando en encajar mejor, pensando que era lo que correspondía, pero es un error”.









40 años de Parlamento

Este encuentro se enmarca en la iniciativa Foro Parlamento, un espacio de encuentro, reflexión y diálogo creado en esta décima legislatura para acercar el Parlamento a la ciudadanía y abrirle sus puertas. “Queremos que la Cámara sea algo más que actividad legislativa y de control al Gobierno”, explica el presidente.

Este foro se desarrolla como uno de los actos conmemorativos del 40 aniversario del Parlamento de Canarias y pretende servir, entre otras cuestiones, para poner en valor el importante papel que la mujer ha desempeñado durante estas cuatro décadas de enorme desarrollo para el archipiélago.

Techo de cristal

El término ‘techo de cristal’ fue utilizado por primera vez en 1978 por Marilyn Loden, escritora, consultora de gestión y defensora de la diversidad estadounidense. Lo utilizó para explicar, durante una mesa redonda, cómo las barreras para el ascenso laboral de las mujeres son culturales y no personales. ‘Techo de cristal’ es hoy un concepto clave para el feminismo.