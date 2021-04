La mujer denunció que su expareja le dijo que no vería más a sus hijas

La madre de las niñas a las que se busca en Tenerife desde este miércoles denunció ante la Guardia Civil que su expareja la llamó para decirle que no iba a verlas más, ni a él tampoco, según han informado a Efe fuentes de la investigación.



Las fuentes han indicado que el padre de las menores, dos niñas de uno y seis años, se las llevó a las 17:00 horas del martes 27 y tendría que haberlas devuelto ese mismo día a las 21:00.



Posteriormente, según las mismas fuentes, la mujer, Beatriz Z., recibió la llamada de su expareja, Tomás Antonio G.C., y puso la denuncia por la desaparición.



El caso se ha catalogado desde que se tuvo conocimiento como una desaparición de alto riesgo y, en este momento, se investiga como un potencial secuestro parental, sin descartar otras hipótesis.



La mujer ya se había quejado en diciembre ante la Guardia Civil de que su expareja la había amenazado verbalmente, pero no quiso presentar denuncia.



No obstante, los agentes realizaron un seguimiento de oficio y, en marzo, volvieron a preguntarle. La mujer dijo entonces que el episodio de las amenazas de diciembre no se había repetido, han precisado las fuentes.



Desde este miércoles, un amplio dispositivo de la Guardia Civil busca a los desaparecidos por aire, tierra y mar, tras hallarse a la deriva frente al puertito de Güímar un barco vacío propiedad del desaparecido y con el que al parecer zarpó desde la marina de Santa Cruz de Tenerife.



El rastreo ha ampliado su radio de acción desde la punta de Anaga hasta Güímar, informaron a Efe fuentes de la Guardia Civil.



Los medios aéreos y marítimos desplegados en este dispositivo peinan la zona por la que sospechan pudo haber transitado la embarcación de Tomás Antonio G.C..



En el dispositivo de búsqueda participan servicios aéreos y marítimos de la Guardia Civil, así como efectivos de Salvamento Marítimo y un helicóptero del 112 del Gobierno de Canarias.



En paralelo a estas labores, un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil revisa la embarcación en la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz, adonde fue remolcada anoche.