Muévete desde casa: ejercicios sencillos para sentirte bien

Nos quedamos en casa pero no dejamos de movermos, ya no hay excusas, nunca hacer ejercicio fue tan fácil. Y no solo te lo contamos sino que queremos que lo veas con tus propios ojos. En La Mañana en Canarias hemos estado con Carla González, CEO de Birced Bienestar Profesional que nos ha compartido una serie de pautas para entrenarnos a diario dentro de nuestra rutina.

El sofá se convierte en nuestro aliado y tu cuerpo te lo agradecerá. Los ejercicios los puede realizar toda la familia ya que no tienen límite de edad.

1º- Sigue la primera rutina con el vídeo que ilustra nuestra portada.

2º- Continúa con este segundo.

3º- Y este es el tercero, la última parte dedicada a la serie del sofá.

¡Manos a la obra!¡Nos ponemos en movimiento!