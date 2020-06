“Es lo mismo construir un hotel que otro telescopio en el Roque de Los Muchachos”

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, aludía en su última intervención en el Consejo de Gobierno, que el apoyo a la posible instalación del Telescopio de Treinta Metros (TMT), era unánime. Sin embargo, parece que esto no es así. Pablo Batista, portavoz del grupo ecologista Ben Magec, asegura que “la zona del Roque ya es una ciudad, está llena de telescopios”, y que por lo tanto “ya está bien”.

Desde la asociación ecologista, creen que “es lo mismo construir un hotel que otro telescopio, al menos a efectos ambientales”. Además, apunta a que si el hecho es contar con un telescopio para la observación, este debería estar en Hawai debido a la que la calidad de los cielos es mayor.

Otra de las cuestiones que aluden los ecologistas para mostrar su rechazo, es el hecho de que la zona que se ha elegido para colocar el TMT, es la que mayor valor etnográfico y ecológico tiene, y no han “adoptado ninguna para reducir el impacto”. Según Batista, los promotores no han propuesto otra zona. Además, cabe recordar que esta misma formación consiguió la anulación de la concesión del suelo, para construir el telesocopio. Es por ello que dicen que “llegarán hasta la instancia que haga falta”

DATOS INCORRECTOS

Según el Gobierno de Canarias desde el punto de vista económico, la construcción del TMT supondría,según las estimaciones iniciales, una inversión de más de 1.400 millones de dólares y cientos de empleos directos e indirectos durante los ocho o diez años que duraría su construcción. Una vez el telescopio se complete, el TMT invertirá alrededor de 26 millones de dólares al año en operaciones de observación y funcionamiento, al tiempo que empleará a unas 140 personas.

No obstante, estos datos no le cuadran a la formación ecologista, puesto que sostienen que ese dinero no se va a quedar en Canarias. Aluden a que la mayoría de esa inversión es en equipamiento científico “que viene de fuera a 0% de IGIC por lo que no se puede ni siquiera quedar en forma de impuestos”. Indican que La Palma lo “único que aporta es el suelo y la obra civil”

En todo caso, según un informe de la Universidad de La Laguna, la astrofísica "representa el 3,3% del PIB insular y el 2, % del empleo asalariado a tiempo completo en la La Palma", aunque no aclara por qué Garafía, que alberga el observatorio es de los más pobres de las islas desde hace décadas.

Por últimos, según Batista los irregularidades, los pactos verbales, u obras más grandes de lo autorizado es la tónica habitual que se vive en la zona del Roque de los Muchachos. Ponía como ejemplo, la construcción de una conducción para la depuración de las aguas residuales, que terminó siendo un camino de más de dos kilómetros.