Miles de empresas de Tenerife, abocadas al cierre por las restricciones: "La situación es insostenible"

El secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Moujir, ha asegurado en COPE que la situación de la hostelería y la restauración de Tenerife es "insostenible" por la aplicación de las nuevas restricciones del nivel 3 de alerta.

En este sentido, ha señalado que si la cifra estimada del 70% de la población vacunada no se alcanza pronto, se pondrán en marcha más limitaciones. Además, asegura que esto ocurrirá “no solo en Semana Santa, sino que nos preocupa que de cara a las fiestas de mayo se vuelvan a tomar este tipo de medidas”.

Las administraciones han aprobado una serie de ayudas para las empresas afectadas, pero Moujir explica que muchas pymes no podrán acceder a ellas por no alcanzar los mínimos que se exigen en las convocatorias o no estar al corriente del pago con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria. Denuncia también que esas subvenciones “tan prometidas por los Gobiernos”, no están llegando de la forma debida. Al comparar con otras comunidades tiene claro que el apoyo recibido no es suficiente, por eso, “estamos viendo día a día como muchos establecimientos tiran la toalla y van cerrando”.

Por otro lado, el representante de FAUCA ha lamentado que el número de empleados afectados por los ERTE continúa siendo elevado y teme que la cifra aumente con las restricciones de esta semana. “En el sector de la restauración, algunas empresas han sacado a sus trabajadores del ERTE y con el nivel 3 de alerta tendrán que volver a incorporarlos”, ha concluido.