Miguel Ángel Ponce: “Como médico y como científico, me parece poco prudente anunciar un calendario vacunal"

“Como médico y como científico, me parece poco prudente anunciar ahora un calendario vacunal, cuando los estudios sobre las vacunas no se han publicado todavía en la literatura científica y las agencias del medicamento no han dado el visto bueno”. Son palabras de Miguel Ángel Ponce prestigioso neumólogo del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz regional del Partido Popular en materia de sanidad, en La Mañana de COPE Tenerife.

Ponce añadió que “todo esto me parece más de lo mismo, puro politiqueo, y me ha recordado incluso a Donald Trump, que estaba continuamente anunciado fechas y todo esto es muy serio y estamos cansados de esta precipitación. Decirle a la gente que le van a empezar a vacuna el 1 de enero… Oiga espérense un poquito”.

El neumólogo cree que no ayuda tanto mensaje controvertido y mensaje con trasfondo comercial de las grandes compañías farmacéuticas que compiten en la carrera por la vacuna, ya que esto “solo genera desconfianza en la población, la gente ya tiene cierto temor a la vacuna”. Ponce entiende que sería “mucho más serio y riguroso” esperar a que se publiquen los resultados y las agencias internacionales den su aprobación a estas vacunas, porque está seguro de que “lo harán con un procedimiento de urgencia y el periodo normal se va acortar, pero siempre hay que hacerlo con seguridad”.

Por último, el portavoz popular destacó que “antes del verano habrá vacunas, pero los anuncios megalopolíticos solo generan un relajamiento en una etapa crucial como son las navidades, y una tercera ola sería crítica. Vamos a mantener la calma, no siguiendo los tiempos de la política, sino los tiempos de la ciencia. Yo todavía tengo muchas dudas y alguna está todavía en fase dos: menos polémica y más ciencia, porque para poder vacunar a toda la población la cosa va a pasar seguro del verano de 2021”.