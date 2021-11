Mieles, papas y vino trasladan a San Sebastián Gastronomika el sabor de Tenerife

La feria San Sebastián Gastronomika alcanza su ecuador, y el stand de Tenerife instalado en esta cita internacional ha recibido desde primera hora de la mañana, conocidos chefs como Pedro Subijana (Arkelarre***), Elena Arzak (Arzak***), Alex Atala (DOM***), Paco Pérez (Miramar**), Juanlu Fernández (Lu Cocina y Alma*) y periodistas como Anna Morelli (Cookincmag), Irma Aguilar (grupo Debate-México), Michel Lamarque (TVPI) o los nacionales como Manu Balancino (The Gourmet Journal) o Nieves Caballero (Norte de Castilla), entre otros.

“Hoy es el día de las denominaciones de origen de Tenerife en San Sebastián Gastronomika. Hemos presentado las seis denominaciones de origen de la isla, con la presencia de los técnicos de los Consejos Reguladores”, indicó el consejero de agricultura Javier Parrilla quien hizo hincapié en que “estamos hablando también de los 23 tipos de papas propias de la isla, y delas mieles de Tenerife, ese elemento único en el mundo que tiene 14 variedades registradas en una sola denominación de origen, algo que nos diferencia y que marca la calidad de nuestros productos”.

La directora insular de Turismo, Laura Castro, añadió que “ya en el ecuador de la feria, podemos estar satisfechos de la imagen que se ha dejado en Gastronomika. Han pasado por el estand chefs de reconocimiento internacional y han valorado la propuesta de Tenerife, con lo cual nos vamos a ir bastante satisfechos”, a lo que el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez añadió que “profesionalesdel sector nacional nos están transmitiendo buenas sensaciones y vibraciones. Seguimos adelante con la feria, muy contentos, como no puede ser de otra forma, porque nos respaldan los mejores profesionales y el mejor producto”.









La presencia de la isla de Tenerife en la feria San Sebastián Gatronomika dio comienzo, este martes, con un desayuno inspirado en las medianías y los senderos de la isla y compuesto por especialidades como la mantequilla de cabra y castañas asadas, el queso, dulce de tomate y orégano de monte, gofio, miel y frutos secos, tortilla de calabaza y chayote y los higos picos. Los invitados pudieron refrescarse con un licuado, un espumoso de Tenerife, agua guisada y armonizar con los vinos Finca La Habanera albillo criollo, de la DO Valle de La Orotava y El Lomo listán negro, de laDO Ycoden-Daute-Isora.

Un poco más tarde tuvo lugar una cata-taller de vinos volcánicos y atlánticos, dirigida por técnicos de las seis denominaciones de origen que operan en Tenerife y que contó con los vinos Vera de la Fuente, Marmajuelo (DO Abona); Momentos, Marvasía y Albillo (DO Güímar); Benje, Listán blanco (DO Ycoden Daute Isora); Matanzos 33 barrica, Listán blanco (DO Islas Canarias); La Haya Barrica, Listán blanco y multivarietal (DO Valle de La Orotava) y Linaje de Pago, Listán negro y Negramoll (DO Tacoronte-Acentejo)

El almuerzo estuvo dedicado a una vertical de papas antiguas, expresadas por las diferentes alturas en que se cultivan las distintas variedades. Con una culinaria de corte contemporáneo, este producto exclusivo de Tenerife se ofreció a los invitados al restaurante en elaboraciones como el tostón de papa negra con tomate y especias, la papa bonita blanca asada con mojo colorado, el escacho de bonita ojo de perdiz con bonito en mojo hervido, la papa azucena blanca en mojo queso, la papa borralla roja en cazuela, la papa bonita colorada con bearnesa de interior, el bizcocho de cilantro, papa melonera a la vainilla y millos, y el crujiente de papa azucena negra, cacao y cola. Para matizar los platos, se sirvieron La Choza, de la DO Valle de Güímar, 1400M crianza de la DO Valle de Güímar,Origen, de laDO Tacoronte-Acentejo y Capricho también de DO Tacoronte-Acentejo.









Bajo la dirección de Antonio Bentabol, director de la Casa de Miel de Tenerife, la merienda fue un aprendizaje de las características únicas en el mundo de las mieles de Tenerife (DOP Mieles de Tenerife), a la vez que un festival gastronómico dulce, que pudieron disfrutar los invitados. El menú estaba compuesto por un garrapiñado de frutos a la miel de relinchón y flor de sal, queso ahumado de Tenerife, albahaca y gel de miel de retama del Teide, magdalena de miel multifloral con crema de cacao y cera de abeja, flan cremoso de miel de tajinaste con caramelo líquido de rapadura palmera, galleta de mantequilla de cabra con castañas y miel de castaño, y nubes de miel de aguacate y gofio de trigo. Los vinos en armonía fueron un Tágara blanco seco de la DOP Islas Canarias y Vera de la Fuente de laDO Abona.

Durante toda la jornada, el Túnel del Vino registró una completa ocupación por parte de cocineros, sumilleres, distribuidores y periodistas especializados de todas las procedencias.





Y mañana miércoles, la vendimia, los pescados y mariscos y… ¡el Carnaval!





De las cumbres al océano Atlántico. A las 10 horas, desayuno de vendimia. A las 12.30 horas, cata taller de Carnes Frescas de Tenerife, de absoluto Km0. A las 14:00 horas, almuerzo marinero de luxe: morena, gamba, burgados (bígaros), lapas, chicharro, vieja, erizos, cabrilla…

Y, como fin de fiesta del congreso, a las 18:00 horas, Carnaval de Tenerife con merienda tradicional, disfraces, comparsas, música y mucha alegría…