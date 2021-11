Mensaje de Pedro Martín al Gobierno de Canarias: “Nadie entendería limitaciones de aforo en la restauración"

El presidente del Cabildo de Tenerife Pedro Martín ha vuelto a insistir hoy en La Mañana de COPE Tenerife en que la solución al repunte de contagios que estamos sufriendo, no se soluciona con subidas de nivel o con nuevas restricciones de aforo y horario en la restauración y en el comercio.

En la línea de lo manifestado por las principales asociaciones empresariales, Martín explicó que ayer le planteó al presidente del Gobierno de Canarias “la necesidad de incrementar los controles en aeropuertos, en los restaurantes y en los hoteles, pero no para restringir horarios ni aforos, porque ese no es el camino”.

El presidente insular destacó que su intención, “es que se pidan certificados de vacunación. Ese es el camino que siguen distintos países europeos, como Austria que ha restringido la movilidad de personas no vacunadas. No podemos, por tanto, volver a lo del principio de la pandemia”.

El alto porcentaje de población vacunada, es una clave muy a tener en cuenta para Martín: “El momento es distinto, no valen las fórmulas del principio de la pandemia”, apuntó, ya que “nadie entendería limitaciones de aforo o de horario, o cerrar más temprano. Lo que toca es controlar que las personas que entren estén vacunados: turistas que llegan a hoteles o clientes de restaurantes”

El presidente del Cabildo apuntó directamente al mercado turístico, argumentando que “tenemos unas previsiones para el invierno turístico que pueden ser excepcionales. Se prevén unas 240.000 plazas más para este invierno que el invierno de antes de la pandemia para Tenerife, y no se puede echar a rodar porque una parte de la sociedad no quiere vacunarse”.

En referencia a un posible cambio de nivel tras la reunión de hoy del consejo de Gobierno el presidente socialista se mostró confiado en que no haya cambios, afirmando que “yo creo que el Gobierno va a tomar medidas, pero que van a ir en sintonía con lo que está demandando el común de la sociedad y desde luego no me planteo que pasemos a nivel 2. Es el momento de tomar decisiones pero no de elevar el nivel de restricciones”.