Mena carga contra el PSOE: "Van a promover una automoción de censura en Arona"

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha cargado contra el PSOE tras certificarse su expulsión del partido, acusándolo de promover "una automoción de censura" con un grupo municipal dividido a la mitad, pero que oficialmente todavía cuenta con mayoría absoluta.

La Ejecutiva Federal del PSOE ha terminado por expulsar a Mena y al exconcejal de Urbanismo, Luis García, tras haber hecho caso omiso a las directrices para que ambos entregasen sus actas, después de que el alcalde destituyera a García por posibles actuaciones irregulares en el Área de Urbanismo.

En una entrevista concedida este jueves a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, José Julián Mena ha lamentado que "volvemos a las malas costumbres, a la falta de garantías de quienes dirigen este partido; deberían escuchar primero a los tribunales antes de actuar", en referencia a las informaciones de el periódico El Día de que el PSOE ha dado instrucciones a los 12 concejales restantes a presentar una moción de censura contra el alcalde. Por eso, asegura que "hay un guion prestablecido que demuestra que no tienen plan B ni tienen un acuerdo con otras fuerzas, de parece de una gravedad sublime. No puedo entender cómo se criticó la moción de censura en Santa Cruz de Tenerife en plena pandemia y ahora vamos a promover una automoción de censura en Arona".

En este sentido, Mena ha subrayado que "esa moción de censura no es legalmente viable", aunque, "sea cual sea la resolución de los tribunales, el tiempo que me queda en política voy a dedicarlo a trabajar por los vecinos de Arona, que son quienes me han dado la legitimidad de la Alcaldía". Ahora, buscará "una nueva mayoría para gobernar con la máxima estabilidad posible". En este sentido, ha agradecido el apoyo del resto de partidos con representación en el pleno y ha querido dejar claro que estudiará "todas las posibilidades con todos los concejales para pelear por el municipio".

Sobre el desencadenante de la crisis política (la destitución de Luis García como concejal de Urbanismo), ha afirmado que tomó "una decisión legítima que indica que no estaba equivocado, porque la Fiscalía ha comenzado unas investigaciones que apuntan a ciertas dudas sobre algunas gestiones que se estaban haciendo en el área de Urbanismo. Yo he ido con la legalidad por delante y tomando las mejores decisiones porque lo que queríamos es que el municipio no se viera envuelto en malas noticias".