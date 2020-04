El médico tinerfeño de Alcázar de San Juan pasa de "villano a héroe"

De villano a héroe entre sus vecinos. Ese es el camino que ha recorrido Jesús Monllor, médico tinerfeño que trabaja en el servicio de urgencias del Hospital de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real y que en pocos días ha pasado del rechazo por parte de alguno de sus vecinos, al reconocimiento de su labor.

La historia de Jesús fue protagonista en todos los medios de comunicación nacionales, entre ellos “Herrera en Cope”, hace unas semanas, cuando se encontró una desagradable nota en su puerta colocada por “algunos vecinos” en la que se le recordaba que “sabemos de tu buena labor en el Hospital y se te agradece, pero debes pensar también en tus vecinos. Aquí hay niños y ancianos, y hay lugares que están alojando a los profesionales, mientras esto dure te pedimos que lo pienses”.

La experiencia desde luego no fue muy agradable, y fue condenada unánimemente por toda la sociedad. Tal y como nos ha contado hoy el protagonista en nuestro programa La Mañana de Cope Tenerife “la noticia tuvo mucha repercusión porque “mi madre lo compartió en Facebook y se quejó amargamente y se hizo viral en toda España”. Sin embargo la historia cambió hace unos días cuando “un día volviendo de mi turno, me encontré un cartel que no merezco y que merecen más otros compañeros que yo y que me llamaba héroe y me daba las gracias”.

Con la modestia propia de los verdaderos héroes, Jesús nos contó que “no sé realmente quien puso el primer cartel ni el segundo, pero por supuesto que el de ánimo quiero hacerlo extensible a todos mis compañeros de todos los hospitales. Yo hago guardias en urgencias y hacemos el primer cribado de los pacientes que llegan desde la calle”.

Jesús también reflexionó sobre cómo están viviendo los profesionales de la medicina todo lo que está ocurriendo: “Nadie esperaba esto, y ha habido falta de previsión en las autoridades sanitarias en materia de epis, mascarillas y camas de UCI, pero la situación ahora es bastante mejor en los últimos días”.