La mayoría de los restaurantes en Tenerife no exigirán el certificado covid hasta el lunes

Tranquilidad por el momento en el sector de la restauración en Tenerife, en referencia a la aplicación del certificado covid. El hecho de que la isla tinerfeña no cambie a nivel 2 de restricciones hasta las 00.00 horas del lunes, ha motivado que la gran mayoría de los restaurantes no hayan solicitado todavía el certificado, tal y como han confirmado fuentes de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio (AERO) a COPE Canarias.

El vigente nivel 1 hasta las 23.59 del domingo, permite contar con el 100% de aforos en terrazas todavía y un 75% en interiores, por lo que será a partir de la entrada del nivel 2 el lunes, cuando los empresarios exijan el certificado covid con el objetivo de mantener esos mismos porcentajes de aforo.

En cualquier caso, la medida ha sido acogida con división de opiniones desde el sector empresarial. Javier Cabrera, propietario del grupo Monkey, y destacado empresario del sur de la isla, confirma que “hasta el lunes efectivamente no pediremos el certificado covid porque tampoco tenemos muy claro como funciona la app del Gobierno de Canarias”.

Cabrera insiste en que “nos parece una injusticia que siempre sea la hostelería la que tiene que pagar el pato, vas a un centro comercial petado de gente y no te piden nada, te subes en el tranvía y no te piden nada, esto es una persecución”.

Más allá de este asunto, Cabrera confirma también que se están produciendo numerosas cancelaciones de comidas de grupo, “sí, las estamos recibiendo”, añadiendo que “es más, yo mismo cancelé la de mi propia empresa, no solo he tenido cancelaciones, si no que yo mismo cancelé la comida de nuestro personal, porque el tema no está para jugársela ahora mismo porque si tenemos un brote tendríamos que cerrar el restaurante 15 días, y eso no me lo quiero ni imaginar. Hay que tener cuidado y no jugársela”.