Mayores dados de alta en los hospitales: "Transformar el recinto ferial en un Zendal es un disparate"

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda, rechaza la propuesta que ha planteado el Sindicato Médico para reubicar en el recinto ferial a los mayores dados de alta en los hospitales que no son recogidos por sus familiares.

"Es una frivolidad cuando no un disparate y por una sencilla razón; aquí nadie está queriendo asumir las culpas de lo que realmente pasa. La asistencia sociosanitaria es competencia de los cabildos, no del Servicio Canario de la Salud. En este momento se podrían solucionar los problemas con otras fórmulas, como puede ser adecuar residencias, pero el verdadero quid de la cuestión es que en el archipiélago se necesitan más 9.000 plazas sociosanitarias y, mientras no se hacen, se gastan millones en otros proyectos", ha señalado en COPE.

Para hacer frente a esta situación, Guillermo de la Barreda ha exigido que se refuercen las políticas sociales con un aumento de personal e instalaciones.

"Hablamos de personas que requieren cuidados casi de hostelería, por eso, habría que alquilar centros para ofrecerles esa atención. Aquí ha habido históricamente una dejación de funciones por parte del Cabildo, ya que faltan viviendas adaptadas, la asistencia domiciliaria es precaria y lo mismo ocurre con los centros de día.Hace años se había terminado un recinto en el sur, pero finalmente se cedió el edificio al SCS para el hospital del Mojón. Lo que está claro es que esto no se resuelve gastándose unos cuantos millones para transformar el recinto ferial en un Zendal", ha concluido.