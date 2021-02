Más de ocho meses esperando por las ayudas al alquiler del Gobierno de Canarias

Los solicitantes de las ayudas al alquiler por la pandemia no pueden más. Adela Pérez, es una tinerfeña, que ha vivido en carne propia como su hermana que se encuentra en ERTE, ha tenido que decidir “si paga el alquiler o come”. Pérez ha relatado en los micrófonos de COPE Canarias, que por su trabajo ha solicitado esta ayuda no solo para su hermana, si no para otros seis clientes, de los cuales, ninguno, seis meses después ha recibido ni un euro. Relata como en el mes de mayo, y ante la publicación de la convocatoria decidió pedirla en ese mismo instancia, adjuntando para ello una gran cantidad de documentación.

No obstante, apenas un mes después, la Consejería de Vivienda les requirió la “misma documentación que ya habían enviado”, algo que hicieron casi al instante. Después de eso, únicamente el silencio. Ni si quiera les han dicho si se la conceden o se las deniegan. A pesar de ella y de la imperante necesidad Pérez critica la desidia del área que dirige Chano Franquis, puesto que “no hay forma de establecer un contacto directo, no pedimos un teléfono de información, que sería lo ideal, sino al menos un correo electrónico, donde se nos diga que ocurre, si falta información”. En cualquier caso, un simple vistazo a la cuenta oficial de Twitter de la Consejería, confirma lo denunciado por Pérez, así por ejemplo, el 8 de noviembre del 2020, se vino a resolver las peticiones presentadas los días 13 y 14 mayo.

AYUDAS PARA QUIEN ESTE EN CESE DE ACTIVIDAD O ERTE

Este tipo de ayudas se crearon con la finalidad de ayudar a aquellas personas que se encontrasen en un ERTE, en caso de ser empleados por cuenta ajena, o en un cese de actividad, en el supuesto de ser autónomos. En el caso concreto de Perez se trataría de unos 300 euros mensuales, durante un período de un año.

Hace apenas un mes la Consejería de Vivienda anunciaba la aprobación del Decreto de Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes entre las cuales se incluía el abono del 50% anticipado de las ayudas ya concedidas para el pago del alquiler de las personas afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. Así, se pretende con esta medida, se conseguirá agilizar el pago a unas 2.500 solicitudes de quienes aún se encuentren afectados por ERTE o desempleo abonándoles, de forma anticipada, el 50% de la subvención.

Asimismo, proclamaban que “el resto de la ayuda será ingresada una vez se justifique al completo su situación económica”.

No obstante, parece que una vez más, se cumple el dicho “el papel lo aguanta todo”.