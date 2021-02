"Ver morir a una joven de 36 años, jadeando por no tener oxígeno, ha sido muy duro"

La declaración de pandemia mundial el pasado 11 de marzo por parte de la Organización Mundial de La Salud (OMS) corrió como la pólvora en los medios de comunicación, y las redes sociales de casi todo el mundo. Sin embargo, en muchas partes de la densa Amazonia, no se supo hasta muchísimos meses después. En la zona lleva más de 20 años trabajando Fernando López, un jesuita y miembro de la Red de Cooperación que la Iglesia mantiene en la zona, quien ha contado a COPE Canarias, como lo más duro fueron los tres primeros meses, donde vió morir a 43 profesionales sanitarios en el Hospital de Quito. Para López lo más duro fue ver fallecer a una de sus colaboradores, de apenas 36 años, “que en seis horas se quedó sin aire y murió en el regazo de su marido”.

Desafortunadamente cuenta Fernando como esa no fue la única muerte que tuvo que observar, sino que escasas semanas después, hubo de enterrar a un matrimonio de misioneros laicos, con más de 30 años de servicio a la causa. En esta ocasión, la mujer se contagió tras cuidar durante días a su marido.

Relata que en alguna de las zonas que comparten los 9 países que forman parte de la Amazonia, el Estado en muchas de ellas es débil o incluso no llega, por lo que son las mafias que operan en la zona las que realmente controlan el territorio. Por si todo esto fuera poco las industrias madereras han aprovechado la situación pandémica para adentrarse en lugares donde antes no lo habían hecho, “ya que la Administración Pública no existe en esos lugares”.

“SIN MASCARILLAS NI ALCOHOL”

Por otro lado, la Iglesia a través del Equipo Itinerante de la Fundación Entreculturas ha conseguido dotar de los elementos sanitarios más básicos para luchar contra la epidemia, como son las mascarillas, los guantes y los geles hidroalcolicos. Tal era el desconocimiento de la situación que una de las tareas que ha desarrollado López ha sido la de colocar carteles en la lengua de los indígenas para informarles de la situación.

Para colaborar con un donativo a esta causa, cualquier persona, podrá realizar un ingreso bancario, en la siguiente cuenta: ES4200490496802110193874 del Banco Santander. Asimismo, es muy importante identificar la transferencia con el texto: FERNANDO LÓPEZ AMAZONIA COVID19.

Fernando López, volverá a la Amazonia el próximo 9 de marzo.