Más de 400 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad en el carnaval de verano

Más de 400 agentes de la Policía Nacional integrarán el dispositivo de seguridad con motivo de la celebración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en el que se contará además con unidades de apoyo como guías caninos, medios aéreos y de subsuelo.



El dispositivo estará integrado por agentes de seguridad ciudadana, información y equipos de investigación de policía judicial de la Brigada Provincial y las comisarías de distrito, uniformados y de paisano.



Además, participarán unidades especializadas en grandes concentraciones de masas para garantizar el orden público, como la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).



El dispositivo se desarrollará durante todo el fin de semana para prevenir la comisión de delitos, y se contará con la participación de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, así como de la Policía autonómica.



La Policía Nacional señala que miles de vecinos y turistas participan en los numerosos actos programados en el Carnaval de la capital tinerfeña, que tiene un alto atractivo turístico y produce grandes concentraciones de público que pueden conllevar riesgos en la seguridad ciudadana, más aún si se tiene en cuenta que esta fiesta no se celebra desde antes de la pandemia.



El objetivo prioritario del operativo, añade el cuerpo de seguridad, es el de garantizar el normal desarrollo de los festejos así como prevenir la comisión de infracciones penales y administrativas, especialmente aquellos ilícitos que afecten directamente a las personas.



Al respecto, la Policía Nacional aconseja que al acudir con niños pequeños a lugares de aglomeraciones se ponga el número de teléfono del adulto que le acompaña de forma visible, incluso escrito en su antebrazo o mano.



También recomienda no llevar objetos o materiales que puedan poner en peligro la integridad del portador o de terceras personas, como botellas de cristal u objetos contundentes.



El consumo de drogas en la vía pública es motivo de sanción y el tráfico de estupefacientes es constitutivo de delito, advierte asimismo el cuerpo de seguridad, que pide asimismo no acudir con objetos de valor a desfiles o cabalgatas, vigilar las pertenencias, no llevar las llaves en los bolsillos traseros, portar lo imprescindible y cruzar el bolso por la parte delantera del cuerpo.



Además, si se produce un altercado o acto violento recomienda alejarse del lugar e informar a la Policía de lo que sucede, al tiempo que pide evitar siempre la violencia y mantener el respeto y la calma.