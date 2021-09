Más de 1.000 profesores de Canarias no se han vacunado a un día del inicio del curso escolar

A un día del inicio de las clases en los centros escolares de Canarias quedan algunos flecos por cerrar. Tras la publicación del decreto ley que regula a instancia de Sanidad la vacunación o la PCR obligatoria en determinados sectores, todas las miradas se han vuelto hacia los profesores y los sanitarios. Sobre el primero de los grupos en COPE Canarias le hemos preguntado a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, quien ha asegurado que el porcentaje de profesores no vacunados es pequeño – un 0.27%- lo que traducido en número globales supone algo más de 1.000 docentes de los más de 30.000 que componen el cuerpo. Asimismo, ha asegurado que por el momento no se van a exigir pruebas diagnósticas en tanto en cuanto no se ha aprobado por Sanidad.





Con el nuevo protocolo se mantiene la mascarilla obligatoria, el lavado de manos, así como la ventilación. Sin embargo, el único cambio reseñable es reducir la distancia de seguridad de 1.50 metros a 1.20.