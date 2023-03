Martín dice que el Cabildo "no está acusado de nada" ni tiene contratos afectados por el caso 'Mediador'

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha dicho este viernes que la corporación "no está acusada nada" en el caso 'Mediador' y que en la investigación interna realizada en torno al área de Deportes no han encontrado "ningún contrato" que se modificase, ni ningún informe técnico en el que se advirtiera de hacer un adjudicación y el director de Deportes hiciera otra ni intervino en ningún pliego.

En una intervención en el debate de orientación general de la política insular ha apuntado, no obstante, que van a "llegar hasta el final" y serán "muy contundentes" en la toma de decisiones, pero por ahora "nadie está imputado" y no se ha intervenido en este caso.

De hecho, ha comentado que no tiene constancia de que la jueza del caso haya abierto una pieza separada sobre el Cabildo desde marzo del año pasado ni ha venido nadie "a investigar nada", y ha mostrado su disposición a tener una "absoluta transparencia".

En esa línea, ha dicho que "si de demuestra el más mínimo indicio, actuaremos con la misma contundencia que en otros casos".

Martín se ha negado a dar pábulo a "especulaciones" en torno al caso y ha aclarado que Ángel Pérez dimitió de su cargo a finales de enero tras perder un juicio contra Antonio Navarro Tacoronte por una presunta estafa que derivó en denuncia falsa.

Ha vuelto a reconocer que se reunió en una ocasión con Navarro Tacoronte en su despacho del Cabildo —se presentó sin cita— y le atendió porque "iba pidiendo reuniones con todo el mundo", entre ellos el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, o el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha destacado.

Ha apuntado que no habló "nada" del supuesto caso 'Mediador' y la conversación giró en torno a cómo se podía "enemistar" con el director de Deportes. "Fíjese que lo que me vino a contar fue que realmente era simpatizante del PP y que no tenía que hacerle ningún caso. Mire, yo por eso no ceso a nadie", ha subrayado.

El mediador no tenía pruebas de nada

Martín ha comentado también que le llamó "varias veces" y le enviaba mensajes pero finalmente decidió no escucharle porque no aportaba pruebas de nada. "Yo intervengo cuando tengo pruebas. En cualquier caso, en el momento que este caso tuvo algo de trascendencia, entendió el director insular que tenía que dar un paso al lado y me parece lo más correcto", ha indicado.

El presidente tinerfeño ha afeado al portavoz del Grupo Nacionalista, Carlos Alonso, que se haya creído el relato del mediador en relación a que desde el Cabildo se buscaba la manera de "reventar" el Ayuntamiento de Los Realejos para dañar políticamente al por entonces alcalde, Manuel Domínguez, a quien se lo ha negado "mirándole a los ojos".

La portavoz del PP, Zaida González, ha preguntado a Martín "por qué no cesó" al director de Deportes tras reunirse con Navarro Tacoronte y en base al auto judicial de febrero de 2022 sobre la denuncia falsa y la estafa, lo que demuestra su "incapacidad" para tomar decisiones en el "momento justo".

Ha lamentado que el Cabildo se haya convertido en el punto de origen de este "bochorno y escándalo" en el que Tenerife y Canarias "están en el centro de atención de unos asuntos tan turbios" y sostiene que "con querella o sin ella" debería haberse "disculpado" con los ciudadanos por no haber cesado al director insular.

González ha criticado la "pérdida de credibilidad y falta de valentía" del presidente, que tiene una versión sobre los hechos que "se cae sobre su propio peso".

Sí Podemos pide una comisión de investigación

El portavoz de Sí Podemos, David Carballo, ha anunciado que su grupo solicitará la creación de una comisión de investigación para que se esclarezca la implicación de la corporación en el 'caso Mediador'.

Así, ha indicado que se trata de conocer el alcance de las "responsabilidades políticas" que pudieran tener cargos insulares subrayando también que el supuesto "cambio en el poder" que representaba el PSOE, junto a Ciudadanos, ha sido un "recambio de partidos".

Carballo ha comentado que hace falta el apoyo de otro grupo político o al menos otros cuatro consejeros —Sí Podemos tiene dos— por lo que ha tendido la mano a todas las formaciones de la corporación.