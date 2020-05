Marta Arocha: "Carlos Tarife falta a la verdad y debe cuidar sus formas"

La renovación del servicio de Teleasistencia Domiciliaria, en el marco del Consejo Rector del IMAS, ha generado un cruce de declaraciones entre la oposición y el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz.

En la segunda reunión extraordinaria del Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), se ha aprobado un proyecto para dar cobertura de alojamiento temporal a unidades familiares formadas por madres con hijos a cargo y que, debido a una situación de alta vulnerabilidad social, no tienen posibilidad de acceder a una vivienda. Este contrato se llevará a cabo, en coordinación con la Asociación Nuevo Futuro.

Del mismo modo, la ampliación hasta el 2023 del contrato del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, permitirá facilitar la asistencia a la ciudadanía que lo necesite, a través del uso de la tecnología y con el apoyo de los medios personales necesarios. Sobre estos asuntos, Marta Arocha, concejal delegada del IMAS, señalo hoy en La Mañana de COPE Tenerife con Guillermo García que “estamos bastante satisfechos por la necesidad de llevar a cabo estos proyectos, debido a la difícil situación que estamos viviendo”. Desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), esperan que a partir del mes de junio o julio empiecen a operar estos proyectos.

En cualquier caso, en la nota de prensa remitida a los medios de comunicación, se especificó que la ampliación hasta el 2023 del contrato del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria se aprobó con el voto en contra de Coalición Canaria y el Partido Popular . Este extremo fue desmentido por el portavoz adjunto del Partido Popular Carlos Tarife, quien a través de su cuenta personal de Facebook afirmó que “en ese consejo rector al que se nos hizo llegar la convocatoria 15 horas antes con muchos contratos y 7 expedientes, el PP votó en contra del punto 1, ratificación de la convocatoria extraordinaria por la falta de comunicación del grupo de gobierno con nosotros y del punto 7 por ser un incremento del IGIC obligado por el presupuesto, pero no votamos en contra del contrato de Teleasistencia”.

Tarife calificó a la concejal delegada del IMAS como “mala persona, porque decirle a un medio de comunicación que Populares de Santa Cruz y Coalición Canaria-Santa Cruz de Tenerife votaron en contra en el punto 3 es falso”.

Frente a estas afirmaciones, la concejal delegada, Marta Arocha, sostuvo que “la manera cómo se ha comportado el Partido Popular no ha sido la correcta, el desmentido del señor concejal llega con muy malas formas. Desde el 16 de marzo desde el IMAS establecemos un canal de comunicación con todos los miembros del consejo rector y se les iba informando de todo. La intención es que exista la mayor transparencia con todos los concejales y por ello convoqué al consejo rector que es una potestad unilateral de esta concejal. Ellos no votaron a favor de la prórroga de la Teleasistencia. El Señor Tarife debe cuidar sus formas, llamándome mentirosa falta a la verdad y no son los formas porque este organismo autónomo ha sido transparente, es una pena ver la falta de nivel político que existe”.