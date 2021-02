Maribel Oñate: “La Plaza de España siempre ha sido el gran lugar del Carnaval”

Maribel Oñate ha sido una de las concejales de fiestas que más ha impulsado el Carnaval de Santa Cruz en las últimas tres décadas. Una incansable carnavalera, que pasará a la historia por sacar el Carnaval a la calle, por haber confiado en Jaime Azpilicueta para dirigir la Gala y por haber traído a numerosas estrellas del swobiz internacional como jurados.

Su labor se desarrolló en dos etapas, la primera a partir del año 87, con la última Gala en la Plaza de Toros, y el posterior traslado a la Plaza de España, y la segunda cuando tras la “amarga Gala del 2007”, Angel Llanos la recupera para el equipo del Ayuntamiento, poniendo en marcha el gran hito del Carnaval de los últimos años, el Carnaval de Día.

Hablar con Oñate es hacerlo de historia de nuestra fiesta, con una persona que rezuma Carnaval por los cuatro costados y a la que todavía hoy, los actuales rectores municipales consultan en algunos casos. Maribel afirmó hoy en La Mañana de COPE Tenerife que “lo que se está haciendo este año desde la concejalía de fiestas está muy bien, recordando lo más importante de nuestro Carnaval y también viene bien un año de reflexión y de descanso para los grupos que siempre están al pie del cañón”.

Su primer gran paso, fue el situar la fiesta, con la Gala y los concursos en la calle: “La Plaza de España siempre ha sido el gran lugar del Carnaval, Chicho Ibáñez Serrador siempre me decía que el Carnaval debía estar en la calle, y el gran inicio fue el escenario dedicado a Egipto”.

Audio

Sobre los escenarios grandilocuentes de esa etapa Oñate manifestó que “recuerdo con mucho cariño el de Egipto porque fue el primero, pero sobre todo el de los cuentos infantiles, recuerdo que sacamos a Peter Pan volando desde la torre del Cabildo, y además era muy apropiado para la Gala de la Reina Infantil”.

Maribel Oñate fue la responsable de traer muchos jurados internacionales, que colocaban al Carnaval de Santa Cruz en portada de medios europeos y mundiales. En ese sentido recordó con especial cariño a la actriz Jacqueline Bisset “con la que estuvimos tomando pescado fresco con ella en San Andrés” y a Sofía Loren “porque era una mujer cariñosísima y cercana a pesar de ser tan gran actriz”. Igualmente recordó que el actor francés Gerard Depardieu, “era un hombre muy viva la vida, compró mucho vino blanco de Güímar”.

Oñate comenzó una segunda etapa en 2007, con el Carnaval dedicado a la magia, y con un cambio de escenario al parking del Parque Marítimo. En ese sentido la ex edil recordó que “a mí ese año me daba mucho miedo la seguridad de la gente, porque la grada era muy alta, la gente saltaba sobre la grada, y yo estaba con el corazón encogido para que no pasara nada, porque la seguridad es lo más importante”.

Por último, Maribel Oñate quiso destacar a todos los equipos que han trabajado en fiestas con ella: “Lo más importante es trabajar en equipo, los equipos son muy importantes y yo tuve a Azpilicueta, Juan Viñas y yo solo daba la cara, pero lo importante es el equipo”.