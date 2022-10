María Pilar, pensionista: "Llevo un año sin conseguir una cita presencial en la Seguridad Social"

María Pilar, pensionista de 74 años, sigue después de un año sin conseguir una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social de la isla de Tenerife donde reside. Las únicas opciones que tiene en la actualidad es desplazarse a La Gomera y La Palma para consultar acerca de su prestación.

María Pilar ha intentado sin éxito, a través de Internet y acudiendo a las puertas de las oficinas, que le den una respuesta a su situación. Su angustia viene derivada a que cobra una pensión de 600 euros y quiero conocer el motivo por el que le están restando 40 euros mensuales. “Se está pasando el tiempo y a lo mejor el día de mañana el caso está sobreseído”, ha comentado.

Esta pensionista ha reclamado en los micrófonos de COPE Canarias que las citas sean presenciales con una persona que les reciba y les dé una hora para atenderles. “En una semana, en un mes, cuando tuvieran tiempo pero físicamente”, ha incidido pero no quiere llegar al lugar y les den un papel con un teléfono o un enlace a Internet “el ordenador que yo tengo no me dice las cosas como me lo ponen ahí”, ha precisado.