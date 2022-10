María José Belda no comparte “las formas” para dejar de apoyar el Gobierno en el Cabildo de Tenerife

Tras la decisión de Podemos Canarias de no seguir apoyando al gobierno en el Cabildo de Tenerife -que conforman PSOE y Ciudadanos-, la consejera de Podemos en la corporación insular ha denunciado que se ha actuado de manera “unilateral”. María José Belda ha explicado en los micrófonos de Cope Canarias que “no” comparte “las formas” en las que ha actuado la formación a nivel regional. Aunque, ha asegurado que sí está de acuerdo en que no van a apoyar unos presupuestos con financiación para el Circuito del Motor de Tenerife o para el tren del sur.

Por otro lado, ha demandado que el Cabildo no está actuando de la mejor manera en el caso del macroproyecto urbanístico de Cuna del Alma en Adeje. Belda ha mostrado la “preocupación” de la formación en el municipio del sur de Tenerife, por un proyecto que “está destronando patrimonio arqueológico”. Además, ha asegurado que “es la consejería de Transición Ecológica” la que tiene “la potestad de paralizar de manera inmediata la obra de Cuna del Alma”. Por eso, Belda alerta de que lo que ocurra con el apoyo o no de Podemos al gobierno del Cabildo tinerfeño puede “afectar al Pacto de las Flores” que sustenta el ejecutivo regional e, incluso, a “los diferentes municipios donde haya pactos” entre Podemos y PSOE.

Por su parte, la secretaria general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, se ha preguntado en los micrófonos de Cope Canarias “es si entonces ella [Belda] va a seguir apoyando esas políticas de destrucción del paisaje y esa especulación con el territorio” de Tenerife. Fuentes ha asegurado además que Belda actúa de manera “independiente” y que “los grupos de la confluencia tendrán que tomar la decisión” de apoyar a Podemos.

Mientras, María José Belda, ha respondido que ella sigue siendo “militante de Podemos” y que solo ha comunicado que “en 2023” no se presentará en las listas del partido. Además, denuncia que las palabras de Fuentes son “un cortina de humo peligrosa” ante lo que está ocurriendo en el Cabildo.

En cuanto a la decisión de no apoyar al gobierno del Cabildo de Tenerife como hasta ahora, Laura Fuentes ha explicado que “era algo evidente viendo el devenir de los úlitmos meses” donde Podemos y PSOE han tenido “encontronazos continuos por el tren, por Fonsalía, por el Circuito del Motor y ahora por el proyecto de Cuna del Alma”. Además, ha asegurado que “no apoyarán unos presupuestos que no mejoraran la vida de la gente” y que no den “un giro de 180 grados” y sean “de un horizonte más sostenible y más verde”.

En cuanto al proyecto de Cuna del Alma, Fuentes ha afirmado que están “estudiando los expedientes” del proyecto “para acudir a la justicia” y que sea ella “quien paralice” la obra. Recuerda que “hay determinada fauna y flora que no ha sido contemplada en los informes” y que “había irregularidades en el procedimiento”, ya que “los yacimientos [arqueológicos] que había no estaban recogidos en los informes”. Fuentes también ha explicado que no le van “a permitir al partido socialista mirar para otro lado”.