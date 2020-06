Mari Brito: “En dos meses algunos ayuntamientos no tendrán ni para pagar nóminas”

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios y alcaldesa de Candelaria ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que algunas entidades locales están sufriendo ya graves dificultades para cumplir con los servicios públicos esenciales que ofrecen. Una situación que según Mari Brito seguirá empeorando en el caso de que no se resuelva cuanto antes el uso del superávit y los remanentes de tesorería por parte del Ministerio de Hacienda.

Mari Brito aseguraba que “aún no tienen noticias” por parte del Gobierno sobre si el compromiso adoptado por la ministra, María Jesús Montero, acerca del uso de los ahorros por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias se hará extensible también a los ayuntamientos. “Estamos en comunicación constante con el Gobierno nacional, esperamos que en breve se celebren las comisiones bilaterales para que se apruebe la utilización de estos fondos”, apuntaba.

El vicepresidente de Canarias celebra que Montero reitere el uso del superávit y elevar la deuda El dinero tendría como objetivo sostener los servicios públicos esenciales Las Palmas de Gran Canaria 06 jun 2020 - 10:43

En caso contrario, según la presidenta de la FECAM, las entidades locales se sumirían en una situación muy complicada económicamente. “Tras el verano si no hay respuesta vamos a estar en una situación difícil. Algunos compañeros se están viendo con necesidades ya, puede que en un mes o dos no haya ni para pagar nóminas”, afirmaba. Según Brito, esta semana y la próxima son cruciales en la negociación. Ella decía que “no van a rendirse y van a seguir exigiendo lo que merecen los vecinos”.

“Son nuestros ahorros”, destacaba Mari Brito. Por ello, exigía que se puedan utilizar estos fondos ya. Además, la presidenta de la FECAM solicitaba también al Estado un fondo extraordinario para los municipios, al igual que se ha dispuesto para las comunidades autónomas, de forma que se puedan cubrir las necesidades de los vecinos que acuden, a primera instancia, a las administraciones más cercanas.

Mari Brito insistía en que, para poder salir adelante, los ayuntamientos deben hacerse cargo solo de las competencias que les corresponden. “Si destinamos el presupuesto a invertir en otras cuestiones de las que ya se ocupan otras entidades tendremos dificultades”, apuntaba.

Ella señalaba que estas entidades están entrando en una situación “muy crítica”. Pedía una solución cuanto antes. “Invertimos en servicios sociales, ayudas a autónomos y a pequeñas empresas, complementado también las ayudas de otras administraciones. Necesitamos ayuda”. Según Mari Brito en cuestiones básicas muchos municipios ya se encuentran en una situación complicada de la que no podrán salir hasta que no se permita utilizar los fondos del superávit y del remanente.

“Esperamos que en este momento de especial conflicto por la emergencia sanitaria el Gobierno pueda liberar estos fondos para que los empleen los municipios”.