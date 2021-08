La consejera de Educación: “Si hay un positivo en un aula de Secundaria, los vacunados no deberán aislarse”

El inicio del próximo curso escolar trae algunas novedades como es la reducción de la distancia entre los alumnos, o la menor contratación de profesores de refuerzo. La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha explicado en los micrófonos de COPE Canarias que el protocolo del año pasado “ha dado tranquilidad a los padres, a los profesores y a los alumnos”. No obstante, ha dado a conocer un detalle novedoso y es que al haber alumnos vacunados y otros que no, se tratará de manera distinta. Así indica la máxima responsable en caso de “un positivo de entre el alumno vacunado este podrá continuar en el aula”, algo que no ocurrirá si el contagiado es un no vacunado, que deberá guardar la preceptiva cuarentena. Una novedad ha advertido la consejera que se encuentra pendiente de aprobación definitiva por parte de la autoridad competente.

La guía de la vuelta al cole sigue siendo el documento aprobado el pasado 29 de junio (redactado antes de la explosión de casos por la variante Delta), que establece la obligatoriedad de las mascarillas en los mayores de seis años, el mantenimiento de los grupos de convivencia estable (conocidos como grupos burbuja), la distancia en clase de 1,2 metros como mínimo entre alumnos o la ventilación cruzada en las aulas.

UNIVERSIDADES

El curso escolar comienza en el Archipiélago el próximo lunes 9 de septiembre para los más pequeños. Sin embargo, las universidades públicas de las islas empiezan bastante más tarde -el 27 de septiembre en el caso de la universidad de La Laguna- y aún no se han pronunciado acerca de como será el curso. En el caso de la universidad tinerfeña si han adelantado que los exámenes se harán en el modo de presencialidad adaptada, por lo tanto, será cada centro universitario el que decida como hacer los exámenes. La consejera ha recordado que las universidad son autónomas en este tipo de asuntos.