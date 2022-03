Manuel Domínguez confirma que “con bastantes líneas rojas y con un programa definido”, pactaría con Vox

“Con bastantes líneas rojas y con un programa determinado en beneficio de los ciudadanos, podíamos llegar a acuerdos con quien estuviese dispuesto a hacerlo”. Son palabras del presidente regional del Partido Popular Manuel Domínguez, tras ser cuestionado sobre si su partido pactaría con Vox en Canarias la formación de un gobierno autonómico.

Domínguez, en declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, matizó que el único partido con el que no pactaría es “Unidas Podemos, ya que su programa es antagónico al nuestro, y sería imposible llegar a acuerdos”. En cualquier caso, siguió explicando que “pactaríamos con todo aquel que tenga un programa que vaya en beneficio de Canarias, y si dentro de ese programa, aparece la eliminación de la Comunidad Autónoma de Canarias, por ejemplo, no me siento a hablar”, ya que “si aparecen situaciones que vayan en contra de esta tierra, lógicamente no me siento a hablar, como si lo presenta Coalición Canaria y no Vox”.

Domínguez se mostró firmemente convencido de que “hay que hablar de proyectos concretos, y eso se está perdiendo en política. Yo pondría sobre la mesa un programa que se ajuste a las necesidades de los canarios, no del Partido Popular”.

Y a partir de ahí sentenció que “habrá que respetar cual es la decisión de los ciudadanos y a partir de ahí se tomarán decisiones









Cuestionado sobre si se puede repetir el pacto de Castilla y León, el dirigente popular destacó que “nosotros hemos pactado con Vox en Castilla y León, pero con no un cheque en blanco”, aclarando que “esto no es una situación de Vox sí, Vox no, esto es proyecto de gobierno sí o no”.

Por último, y en referencia a Coalición Canaria, Domínguez añadió que “no estamos condenados a entendernos por que no es una condena, y serán los números los que guíen lo que pase en Canarias”. En ese sentido, apuntó que “lo que vengo oyendo en los últimos días es que el Partido Popular va a tener un papel fundamental en la conformación del Gobierno de Canarias, y hace tiempo que no lo escuchaba. Me satisface saber que esa línea de trabajo empieza a tener sus frutos”.