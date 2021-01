Mantener el coronavirus a raya es posible: así lo han conseguido dos municipios de Tenerife

Los contagios por coronavirus se han reducido considerablemene en Tenerife en las últimas semanas y parece que los efectos de Navidad han podido contenerse gracias a las severas restricciones decretadas por el Gobierno de Canarias para la isla desde el pasado 17 de diciembre.

Todos los municipios ven disiminuir sus casos, destacando la evolución en lugares como La Laguna y Santa Cruz. En las dos principales ciudades de la isla, a pesar de que siguen registrando la mayor parte de positivos diarios, sus datos se alejan bastante de las preocupantes cifras de finales de noviembre y de la primera mitad de noviembre.

Sin embargo, hay dos pequeños municipios de Tenerife que sobresalen respecto al resto por no haber registrado, hasta la fecha, ni un solo positivo por coronavirus desde hace semanas: Buenavista del Norte y Los Silos, dos localidades limítrofes pertenecientes a la comarca de la Isla Baja.

Su caso es llamativo porque a finales de septiembre y principios de octubre registraron un aumento significativo de casos en comparación con su poca población. Los Silos llegó a registrar la mayor tasa de incidencia acumulada de la isla, solo por detrás de Santa Cruz. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado para bien.

Buenavista y Los Silos, con poco más de 4.700 habitantes cada uno, son los dos únicos municipios de Tenerife que pueden presumir de incidencia acumulada cero. Es decir, en las últimas dos semanas no han registrado ni un solo caso de COVID-19. De hecho, no tienen nuevos positivos desde hace más tiempo. El último caso registrado en Los Silos fue la pasada Nochebuena, 24 de diciembre. El mérito de Buenavista es mayor: no suma casos desde hace más de un mes, concretamente, desde el 8 de diciembre.

El alcalde buenavistero, Antonio González, destacó la semana pasada, cuando se prorrogaron las restricciones en Tenerife, que no era momento de "bajar la guardia", a pesar de que el municipio "ha seguido evolucionando con buenos números". "Animamos a todos y todas a continuar con la responsabilidad mostrada hasta el momento, cuidando de cualquier detalle que nos ayude a continuar sanos en medio de esta difícil situación", destacó.

Buenavista ha extremado las precauciones en la apertura del pequeño mercado municipal los sábados en la plaza de los Remedios, además se insistir continuamente en las redes sociales sobre la importancia de respetar las medidas de prevención.

En la misma línea ha ido el Ayuntamiento de Los Silos, con mayor control en el mercadillo del agricultor y un incremento de la presencia policial y de Protección Civil en los lugares de mayor afluencia de personas, como los domingos en la plaza de la Luz. Paralelamente, los bares y cafeterías han podido seguir atendiendo a sus clientes gracias a la ampliación provisional de terrazas.

La alcaldesa, Macarena Fuentes, ha agradecido en las últimas semanas "el comportamiento ejemplar de los vecinos, así como el personal municipal, especialmente, el de seguridad".