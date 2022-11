Manolo Domínguez defiende la candidatura de Carlos Tarife al Ayuntamiento de Santa Cruz

El Partido Popular sigue deshojando la margarita para ver quiénes van a ser sus candidatos municipales en algunas plazas clave del archipiélago, y entre ellas se encuentra Santa Cruz de Tenerife. Si se cumplen las indicaciones de Génova, habría que esperar al mes de enero para conocer los nombres propios que encabezarán las listas, aunque desde la dirección regional se quieren adelantar los plazos por lo menos en los ayuntamientos no capitalinos y en los cabildos.

Según ha podido confirmar COPE Canarias, en los últimos meses se ha sondeado de cara a la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz, a algunas personas que en este momento no están en la primera línea de la política activa, como es el caso de Vicente Álvarez Gil, aunque por diversos motivos, esas opciones no han salido adelante.

En ese contexto, el presidente regional del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha salido hoy en defensa de Carlos Tarife, actual edil de Servicios Públicos, situándolo como principal candidato. Domínguez ha querido dejar claro que “no he tenido nunca la menor duda de que Tarife es un buen candidato para el Partido Popular en Santa Cruz,” y de hecho añadió que “no me gusta ser víctima de mis declaraciones y de la hemeroteca, y siempre me ha manifestado de esta manera”.

En esa línea, el líder popular añadió que cree “en la cantera, y hay momentos en los que los partidos tenemos que confiar en la cantera para lograr liderazgos futuros”, explicando que “lo he dicho en el pasado, lo mantengo en el presente y lo mantendré”.

Domínguez confesó igualmente que “me ha pasado una cosa muy curiosa”, explicando que “he conocido personas que no conocía por las quinielas que he visto en los medios de comunicación”, para concluir que “hemos ido cumpliendo el plan como lo pensamos en su momento, y nosotros llevamos nuestra estrategia como la hemos planificado, y no tenemos problemas con las quinielas”.