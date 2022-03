Manifestaciones en Canarias para pedir un cambio en el precio de la luz

Sindicatos y asociaciones ha convocado manifestaciones y concentraciones el próximo 23 de marzo para pedir un cambio en la fijación del precio de la electricidad para así controlar "las alzas desmesuradas" tras la guerra en Ucrania y proteger a las familias.



Representantes de CCOO, UGT, USO, Ben Magec, de la asociación para la defensa de las pensiones públicas de Canarias y de la alianza de vecinos de Tenerife han hecho este jueves públicas en rueda de prensa las movilizaciones que se llevarán a cabo en todas las islas.



El motivo, según han informado, es reclamar que se ponga fin a los beneficios "extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos" y acelerar las inversiones para reducir la dependencia energética externa y fomentar el uso del transporte público.



También piden que se apoye a los sectores productivos que más energía consumen, como la industria, agricultura, ganadería y pesca; y que se realice un control por parte de las administraciones del precio de los alquileres para evitar que se revaloricen por el IPC.



Las concentraciones y manifestaciones tendrán lugar, como en el resto de España, el día 23 de marzo. En Tenerife partirá de la plaza Weyler a las 17.30 horas y en Gran Canaria a la misma hora desde la plaza de La Feria.



En Lanzarote empezará a las 9 de la mañana en la calle León y Castillo; y en el resto de las islas se prevén concentraciones, todas a las 17 horas, frente a las administraciones generales del Estado, excepto en La Gomera, que será en la plaza de Las Américas.



Manuel Navarro, de UGT, ha criticado en rueda de prensa el "descontrol del precio de la energía" como consecuencia de la crisis provocada por la guerra de Ucrania.



Le ha pedido a la Unión Europea que autorice a todos los estados miembros el control del precio de las energías desvinculándolas del coste del gas, que es la más cara.



Al Gobierno español le ha reclamado que active mecanismos para evitar la especulación de los precios para proteger a las personas más vulnerables, al empleo y las empresas.



Ha abogado por "la Europa de la solidaridad" y ha indicado que el control de los precios de la energía debe de producirse a nivel europeo.



Asimismo, ha puesto en evidencia la afección directa a la vivienda, alquileres y alimentos debido a la subida generalizada de los precios, por lo que ha pedido incentivar el consumo interno, la subida salarios y el uso responsable y racional del transporte.



Navarro ha exigido que se apueste "ya" en Canarias por las energías renovables, que son "más ecológicas y menos dependientes del exterior".



Ha reprochado también al Gobierno que utilice como excusa la guerra, cuando en 2021 ya se había registrado un crecimiento excesivo de los precios.



Inocencio González, de CCOO, ha comentado que hay "un descontento generalizado" que afecta al conjunto de la ciudadanía europea, que está "muy golpeada por la invasión absolutamente injustificada de Rusia a un país soberano como es Ucrania".



Ha alertado que la subida de los precios ya se había producido antes de la guerra, pues el índice de precios al consumo subió en febrero un 7,6%, incremento "que no se había producido en muchos años".



González ha denunciado que "nadie puede entender" que el 15% de la generación de la energía, que corresponde al gas, marque el precio del 100% de la energía.



"Europa tiene agua, luz, sol y viento", ha aseverado el líder de CCOO, quien ha señalado que no puede haber libre mercado en referencia a las energías.



Marcelino Gómez, de la asociación para la defensa de las pensiones públicas de Canarias, ha indicado que a los pensionistas el Gobierno les ha subido un 2,5% las pensiones, mientras el coste de la vida aumentó un 7,6% en febrero a consecuencia del coste de la electricidad y petróleo.



Ha puesto como ejemplo su situación: hace poco pagaba 30 euros al mes de electricidad gracias a que tiene placas solares instaladas y ahora paga 154 euros, cuantía que puede "resultar muy complicado de mantener".



Abel Román, de la alianza de vecinos de Tenerife, se ha referido a los pequeños autónomos, que se encuentran "asfixiados" y "muchas veces no llegan a mil euros a fin de mes y tienen que pagar 300 euros de cuota", lo que a su juicio es "abusivo e inmoral".



"Los pequeños autónomos son la base de la sociedad y de la clase media", ha manifestado, al tiempo que ha exigido en que los impuestos que pagan tienen que ser justos.



Federico Guijs, de Ben Magec, ha pedido que se ponga sobre la mesa la producción energética para resolver este "reto" de cara al futuro.



Itahisa Torres, del sindicato USO, ha exigido al Gobierno de España y a la Unión Europea que tomen medidas para que se paralice la generaliza subida de precios y que protejan a los ciudadanos más vulnerables y con menos ingresos.