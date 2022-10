La luz se triplica en las comunidades de Santa Cruz: "Nos está rompiendo los presupuestos y la cuota subirá"

El secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Hernández, ha denunciado en COPE que el incremento del precio de la luz está dejando a las comunidades de vecinos en una situación complicada desde el punto de vista económico.

"La partida de electricidad de las zonas comunes se ha triplicado, porque lo que ocurre en las viviendas también pasa en las comunidades. Se nos están rompiendo los presupuestos por completo, en muchos casos hemos pasado de 6.000 a 30.000 euros. Y por muchas medidas de ahorro que se busquen, con la sustitución de las bombillas incandescentes por led o la sectorización de la iluminación por plantas, al final, si sube la tarifa, esto es inviable", ha lamentado.

En este sentido, ha subrayado que la negociación con las comercializadoras no permite reducir el gasto y no sería descartable que las juntas de propietarios se vieran obligadas a tomar medidas drásticas para disminuir el consumo.

"Las empresas nos dicen que el margen es corto y que la mitad del recibo son impuestos estatales.Por eso, no me extrañaría que alguna comunidad se plantee parar servicios como el ascensor, aunque esto vaya en contra de la calidad de vida de los vecinos. Además, la subida de la cuota va a ser clara en las próximos presupuestos porque esto está disparatado", ha afirmado.

Francisco Hernández también ha mostrado su preocupación por el incremento de la tarifa del agua en la capital tinerfeña, una problemática que el Colegio de Administradores de Fincas trasladará en breve al Diputado del Común y que podría llegar incluso a los tribunales.

Entre otras cosas, piden que se aplique a las comunidades de propietarios la tarifa de consumidores generales y no la de usuarios no domésticos. Por otro lado, solicitan la supresión del cobro del contador contraincendios cada dos meses, ya que implica un desembolso de 280 a 300 euros, se tenga o no consumo.





Imagen: Monente Arquitectura