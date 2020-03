Lluis Serra Majem: "Puede haber 6.000 casos de coronavirus en Canarias"

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria en Canarias, Lluis Serra Majem, ha asegurado en COPE que "en el archipiélago puede haber aproximadamente unos 6.000 casos de corononavirus activos y no activos, ya que algunos pueden estar curados".

Serra Majem ha explicado en La Mañana en Canarias que "el principal problema que ha tenido la sanidad de las islas durante la pandemia es la falta de material y de organización del sistema para que se pueda evitar el contacto directo de los profesionales con los enfermos".

En esta línea, he reconocido que el diagnóstico es vital para el abordaje de la situación. "Hay que saber con exactitud quién está contagiado para que el virus no se propague", ha subrayado.

Además, ha destacado que la calidad del confinamiento es un elemento clave para controlar el coronavirus. "No se trata de hacer ver a los demás que nos quedamos en casa. Esta emergencia implica un comportamiento cívico y no aprovechar cada momento para salir a comprar al supermercado o sacar cuatro veces al día al perro a la calle", ha aseverado.

En este mismo sentido, ha puesto en valor la actitud con la que la población está encarando las medidas de seguridad que han venido impuestas por el estado de alarma. "Se actúa de manera ejemplar, aunque hay zonas que precisan mayor vigilancia. En general, la gente ha entendido el mensaje y debemos aplaudirnos todos por ello", ha afirmado.

Serra Majén no es partidario de ampliar más las restricciones a los movimientos en nuestro territorio. "Como islas, no necesitamos mayor confinamiento, solo que se respeten las normas ya establecidas de protección e higiene. A partir de ahí, parar más la actividad no reportaría ningún beneficio", ha indicado.

"Tenemos problemas distintos en Canarias. No quiero decir que en las islas no capitalinas el tema no sea grave, pero se puede controlar y eliminar fácilmente. El escenario es más complejo en las islas mayores. Hay que hacer políticas comunitarias de contención tanto en Gran Canaria como en Tenerife, donde la situación está un poco peor", ha señalado el portavoz científico.

Por otro lado, ha querido dejar claro que "la enfermedad se va a frenar, pero no se podrá bajar la guardia. Tendremos que realizar más pruebas y prepararnos para que el año que viene no nos coja desprevenidos. A finales de este 2020, ya tendremos una vacuna, pero habrá que ver cuándo las islas pueden recuperar la actividad turística", ha concluido Serra Majem.



