Los voluntarios, al límite en la erupción: "El desalojo del martes ha sido la peor experiencia de mi vida"

El jefe de Protección Civil de La Laguna, Antonio Rivero, ha participado esta semana en el dispositivo que han desplegado distintos ayuntamientos de Tenerife para colaborar en las tareas de apoyo a la población de La Palma.

Desde ese operativo, coordinado por el área de Seguridad del Cabildo, se han realizado labores de acompañamiento y recuperación de enseres en momentos críticos como la evacuación del barrio de La Laguna el pasado martes.

Antonio Rivero ha reconocido en COPE que esta experiencia ha sido especialmente dura por la cercanía de la lava a las viviendas que debían ser desalojadas.

"Nos íbamos adelantando para auxiliar a las familias porque la colada estaba solo a 200 metros. Llegábamos a las casas y la gente no sabía ni lo que podía sacar. Era tanto lo que había que retirar y tan poco el tiempo. Me salen las lágrimas al recordarlo porque llevo 25 años en esto y nunca he visto algo igual", ha señalado.

La lava del volcán ha afectado por el momento a 680,4 hectáreas y ha destruido a su paso por el territorio 1.548 edificaciones, según la última actualización de Copernicus, el programa de observación de la Unión Europea.