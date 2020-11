Los vecinos del casco de La Laguna alertan del relajamiento de la ciudadanía ante el COVID-19

“La Laguna está de moda”, una frase recurrente que certifican las aglomeraciones en las terrazas y calles peatonales de la ciudad de Aguere. El presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de La Laguna, Pablo Reyes, ha denunciado un “relajamiento” de la ciudadanía como si el COVID- 19 hubiese pasado y ha apelado a la responsabilidad de las personas y las autoridades para hacer cumplir a quién no acata la norma.

En este sentido, Reyes ha subrayado que hay que abrir los espacios y que la gente tome conciencia de que “se puede pasear y caminar manteniendo la distancia social y haciendo uso las mascarillas. Además, ha recalcado que se deben hacer cumplir las normas de higiene y desinfección a todo el mundo.

Según él, en los primeros días las terrazas limpiaban las mesas y el cliente veía si estaba “en condiciones” antes de sentarse y “últimamente esas situaciones no se están dando”, ha especificado.

En otro orden de asuntos, Reyes ha afirmado que hay lugares en La Laguna que son de riesgo a la hora de caminar porque hay una sobresaturación y por los que no pasa debido a las aglomeraciones en “determinadas horas y en determinados momentos”.

“Hay zonas que ya no cojo. No me parecen adecuadas para pasar, me parecen hasta peligrosas”, ha remarcado.

Para finalizar, se ha mostrado optimista y cree que “si se cumplen todas las medidas y la gente toma responsabilidad, podremos salir adelante”.