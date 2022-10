Los trabajadores sociales de Tenerife, indignados por la guagua del IMV

La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado, ha calificado como "espeluznante" la guagua habilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para informar y asesorar sobre la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que apenas llega a una minoría de las personas con derecho a él.

Esta guagua, que tiene previsto recorrer en los próximos meses 40 localidades de toda España pero cuya presencia en Canarias no aún no está confirmada, ha indignado a la presidenta de los trabajadores sociales de la provincia tinerfeña. "Me parece denigrante que una persona tenga que hacer cola en la calle delante de todo el mundo, me recuerda a las colas del hambre; debemos ser un poquito respetuosos con las familias que están pasando por una situación complicada donde no tienen lo básico de supervivencia", ha señalado Candelaria Delgado.

En una entrevista concedida a Guillermo García en La Mañana en Tenerife, ha reclamado al Ministerio que tramite el IMV a través de las oficinas de la Seguridad Social: "Lo que tienen que hacer es abrir las puertas de las oficinas y tener a empleados suficientes, cosa que no pasa". En este sentido, ha relatado que están preparando "un escrito para ponerlo en conocimiento del delegado del Gobierno". "Las puertas están cerradas a cal y canto en Tenerife, y quienes se lo pueden permitir están yendo a las oficinas de La Gomera porque aquí no consiguen cita", ha destacado.

Delgado ha recordado que en Canarias tienen derecho al IMV unas 365.000 personas, pero el 86 % no lo ha tramitado por dificultad o por desconocimiento. Así, ha recordado que ya en 2020 el Consejo General del Trabajo Social pidió al ministro que materializase un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para que fuesen los ayuntamientos, con personal específico para ello, los que tramitaran el IMV.