Los trabajadores del sector servicios piden la apertura de los colegios para que sus hijos no se queden solos

El presidente de FITAPA, Eusebio Dorta, ha pedido a las administraciones públicas que busquen soluciones a los problemas que se están generando en miles de hogares por la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la actividad educativa telemática.

Dorta asegura que hay padres y madres desesperados a los que nos les quedará otra alternativa que dejar a sus hijos solos en casa para poder acudir a su puesto de trabajo. "Los centros de primaria no permiten que los niños vayan a clase de manera presencial y los privados están saturados. Es muy grave porque no hay opciones, ya que tampoco se van a celebrar los campamentos de verano", ha lamentado en Mediodía COPE.

En este sentido, ha explicado que la situación es mucho más complicada en las zonas del sur del archipiélago por el impacto del sector servicios en la actividad económica.

"El turismo y la restauración se están recuperando poco a poco y los empleados no saben qué hacer con los pequeños. Ahora, lo están resolviendo de aquella manera, pero la verdad es que no se sabe cómo estarán esos chiquillos tantas horas en sus casas sin supervisión", ha subrayado.

También ha querido dejar claro que la conciliación no corresponde a la escuela y habrá que trabajar para encontrar una medida intermedia. "Ahora, es lo que hay y no se puede cambiar de repente. Tendremos que ir a otro sistema, habrá que negociar, pero los colegios deberán dar soporte hasta que no se llegue a un consenso y haya acuerdo entre todas las partes", ha zanjado.